De vakbonden bij De Lijn hebben beslist om hun acties voort te zetten. Dat zegt Jo Van Der Herten van de christelijke bond ACV Openbare Diensten na een overleg met de andere bonden bij de Vlaamse vervoersmaatschappij. De vakbonden zullen de voorzitter van het paritair comité vragen een verzoeningspoging te ondernemen, kondigt hij ook aan.

De drie vakbonden voeren sinds maandag actie om problemen bij de technische dienst aan te kaarten en hogere lonen te eisen voor het personeel van die dienst. Het overleg met de directie leverde tot nu toe niets op. De staking heeft niet alleen gevolgen voor de technische dienst. De voorbije dagen lag ook een deel van het bus- en tramverkeer stil.

Die hinder dreigt dus nog langer aan te houden. 'We hebben van de directie niets meer gehoord en er is geen verder overleg meer gepland. Dat betekent dat we genoodzaakt zijn de acties verder te zetten de volgende dagen. We laten de mensen de vrijheid wanneer ze dat doen. Het wordt dus onvoorspelbaar wanneer er actie gevoerd wordt', zegt Van Der Herten.

Om alsnog tot een oplossing te komen, rekenen de bonden op de voorzitter van het paritair comité. Dat is het overlegorgaan waarbinnen vakbonden en directie afspraken maken. De bonden zullen een verzoeningspoging vragen, zegt Van Der Herten. 'We zien dan wel of er bij De Lijn bereidheid is om de problemen aan te pakken. Op dit moment heb ik daar weinig vertrouwen in.'

