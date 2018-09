Vakbond waarschuwt voor hartproblemen: 'Agent met taser moet ook defibrillator meenemen'

Elke politieman die op stap gaat met een stroomstoot­wapen, moet ook een defibrillator meenemen in de ­combi. Dat vindt de politievakbond Sypol. 'Een taser is levensgevaarlijk als hij wordt gebruikt op mensen met hartproblemen', zegt woordvoerder Ruddy ­Callewaert dinsdag in Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

Tasers worden sinds enkele maanden gebruikt in veertien politiezones, bij wijze van test. Binnen de politie was er wel wat kritiek over de invoering van tasers, aangezien uit Amerikaanse studies blijkt dat het 'niet-dodelijke wapen' wel fataal kan zijn voor mensen die drugs of alcohol in hun systeem hebben of voor individuen die aan een hartkwaal lijden.

'En zoiets staat niet altijd op het gezicht van het target te lezen', zegt vakbondsman Ruddy Callewaert. 'Dus moeten we onze voorzorgen nemen. Elke patrouille met stroomstootwapens moet een defibrillator meenemen. Zo kunnen we sterfgevallen voor­komen.'

Een defibrillator kost 1.000 euro en de taser wordt momenteel slechts in veertien zones gebruikt. Volgens Callewaert is het voorstel dus financieel best doenbaar.

Sypol heeft een brief gestuurd naar het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). 'We gaan dit voorstel zéker onderzoeken', klinkt het daar.

Het stroomstootwapen werd in ons land tot nu toe nog maar één keer ­gebruikt, toen vorige maand in Wallonië een dronken man probeerde een agent te wurgen.