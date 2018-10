Vakbond voert actie in opvangcentrum Steenokkerzeel

Uit protest tegen een aantal onveilige situaties in het nieuwe gesloten centrum voor transmigranten in Steenokkerzeel heeft de liberale politievakbond VSOA maandag van 7.00 tot 13.00 uur met een 50-tal personen actie gevoerd aan de poort. In het centrum zelf, dat midden september de deuren opende, werd tijdens de actie gewoon verder gewerkt. Acties zijn pas te verwachten vanaf 12 oktober, als de ingediende stakingsaanzegging afloopt.

'De werkomstandigheden in dit centrum zijn niet conform de wettelijke normen. We kaarten dat al weken aan in het kader van het overleg met de overheid maar er verandert niets. Zo zijn er bijvoorbeeld geen procedures voorzien voor wanneer er brand uitbreekt. Doordat men in dit gebouw ouderwetse sloten installeerde, duurt het twee tot drie minuten voordat we een celdeur kunnen openen. We beschikken ook niet over camera's om te zien wat er in de cellen gebeurt', aldus Stijn Pauwels van het VSOA.

Ook voor andere aspecten van de organisatie zijn er geen procedures voorzien. 'Zo worden de opgepakte transmigranten in de ene politiezone geboeid en in de andere niet. Als ze toekomen worden ze met tientallen verzameld in een opvangruimte. Wat moeten we doen als daar een vechtpartij uitbreekt? De situatie is momenteel volledig absurd', aldus Pauwels die ook eist dat er constant een officier van bestuurlijke politie aanwezig is in het centrum die beslissingen kan nemen in geval van problemen.

Met de vier vakbonden werd een gemeenschappelijke stakingsaanzegging ingediend die afloopt op vrijdag 12 oktober. Er werd ook reeds een klacht ingediend bij de arbeidsinspectie. Als er niets verandert aan de situatie zijn er volgens Pauwels vanaf 12 oktober hardere syndicale acties te verwachten. Over de vraag of er dan effectief zal gestaakt worden in het centrum wil hij zich nog niet uitspreken. Ook de politievakbond NSPV voerde afgelopen donderdag al actie aan het opvangcentrum.