De socialistische vakbond BTB-ABVV heeft het taxiplan van Brussels minister-president Rudi Vervoort kunnen lezen en vraagt dat er dringend een hervorming komt. 'Tijd voor de Brusselse taxisector om de 21ste eeuw in te stappen', klinkt het. Ze pleiten ervoor dat de Brusselse applicatie, die al zeven jaar geleden werd voorzien, snel op poten wordt gezet.

Het taxiplan van Vervoort heeft voor vakbond BTB-ABVV nog enkele verduidelijkingen nodig op vlak van de reservatie van een taxirit, de 'numerus clausus' en het statuut van de chauffeur, als werknemer of zelfstandige (in bijberoep). 'Wij eisen onder meer dat limousinechauffeurs dezelfde selectieprocedure moeten doorlopen als de taxichauffeurs en dat de controle- en inspectiediensten meer middelen en mensen krijgen om de onwettige praktijken uit de sector te krijgen', stelt Frank Moreels voorzitter BTB-ABVV.

De grote discussie rond het wettig gebruik van Uber heeft de Brusselse regering aan zichzelf te danken, vindt de socialistische vakbond. Zeven jaar geleden werd het idee van een Brusselse applicatie gelanceerd. Dat die nog niet bestaat, 'is onaanvaardbaar'. BTB-ABVV steunt de actie van boze taxichauffeurs die de stad blokkeren.

Dat de Brusselse politici de uitspraak van het Hof van Beroep proberen te omzeilen, 'is onaanvaardbaar.' is in de eerste plaats Uber die haar chauffeurs nu moet bijstaan: 'Zij moeten een vorm van verbrekingsvergoeding betalen, omdat zij hun applicatie offline haalden en zo het contract met de chauffeurs hebben verbroken. Voor de Brusselaars die hun inkomen verliezen, vragen wij aan de Brusselse overheid om zeer snel een register op te maken', stelt Sandra Langenus van BTB-ABVV.

