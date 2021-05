De vaccinatiegraad in België zou naar 85 tot 90 procent moeten. Dat zeiden vaccinologen Corinne Vandermeulen en Pierre Van Damme zondag in De Zevende Dag op Eén.

Het afgelopen jaar werd aangenomen dat een vaccinatiegraad van 70 procent zou volstaan om onze samenleving te beschermen tegen het virus. Volgens beide vaccinologen is dat percentage echter achterhaald.

"We moeten bij voorkeur streven naar 90 procent", zei Vandermeulen zondag. "In het begin waren er modellen die aantoonden dat 70 procent voldoende was, maar we hebben nu de Britse en Indische variant, die beiden zeer besmettelijk zijn, en dat wil ook zeggen dat je die modellen opnieuw moet laten lopen. En dan gaan we toch eerder richting 90 procent. In het verleden, voor alle andere vaccinaties, was 90 procent altijd het streefdoel. Voor mazelen zelfs 95 procent."

Van Damme was het daarmee eens. "Met de besmettelijker varianten, stijgt ook het reproductiecijfer van het virus en automatisch ook de gewenste vaccinatiegraad. Dan ga je richting 85 tot 90 procent. Vaccins hebben ook geen 100 procent doeltreffendheid."

Toch willen beide vaccinologen eerder blijven stimuleren om te vaccineren dan over te gaan tot een verplichting.

