24 gezelschappen en 178 artiesten en cultuurwerkers onder wie Jan Decleir, Els Dottermans, Michael Decock en Tatyana Beloy vragen om de beslissing te herzien om cultuurcentra in te richten als vaccinatiecentra. Ze roepen de overheden op om zoek te gaan naar andere plekken.

Aan wie het aanbelangt,

Gisteren kwam ons ter ore dat het cultuurcentrum van Lier zal worden omgevormd tot vaccinatiecentrum en dit tot eind oktober. Vandaag volgden ook de cultuurcentra van Diest, Bilzen, Vilvoorde, Bredene en St. Gillis Waas.

We zijn verbouwereerd. Wordt dit idee opgelegd op federaal, Vlaams of stedelijk niveau? Bestaat hierover eensgezindheid bij de cultuurcentra? Alleszins lijkt het gegeven zich te verspreiden als een virus.

Wij begrijpen dat alle sectoren mee moeten helpen om de vaccinaties vlot te laten verlopen. Meer nog, die hulp is vanuit de evenementen- en cultuursector al vaak aangeboden. Maar de cultuurcentra hypothekeren tot eind oktober, dat is na alle inspanningen vanuit onze sector een wel erg bittere pil.

In 2020 hebben artiesten en hun medewerkers alles op alles gezet om voorstellingen die door de corona-maatregelen geannuleerd werden te verplaatsen naar het seizoen erop. Dat kostte bloed, zweet en tranen, en ging ook gepaard met frustratie want vaak bleek het onmogelijk om voor al die voorstellingen en concerten een nieuwe datum te vinden: het seizoen was intussen immers benomen door nieuwe plannen, met nieuwe producties.

In september 2021, wanneer de culturele sector er anderhalf jaar koortsachtig tandenbijten op zal hebben zitten, begint dat nieuwe seizoen eindelijk. Het lichtpunt in de tunnel voor alle cultuurwerkers en het publiek. En net dàn beslist men eenzijdig hun zalen om te bouwen tot vaccinatiecentra. Weer eens moet de cultuursector werkloos toekijken.

Wat bezielt een stadsbestuur om deze keuze te maken? Waarom zou men één van de hardst getroffen sectoren opnieuw in de kou zetten, terwijl er andere oplossingen voor handen zijn? We gaan er niet vanuit dat de beweegredenen van de bovenvermelde stadsbesturen van cynische of sadistische aard zijn. Liever opperen we zinvollere tegenvoorstellen:

We denken bijvoorbeeld aan kazernes: het lijkt de logica zelve dat deze als perfecte vaccinatiecentra kunnen dienen. Scholen. Trainings-, congres- en gemeenschapscentra. Hallen en magazijnen. Kerken die niet langer in gebruik zijn. Leegstaande overheidsgebouwen. Of lege discotheken (het zal toch nog iets langer duren voor we daar met z'n allen lijf tegen lijf zullen staan dansen). En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Eender welke ruime plek komt in principe in aanmerking, als ze maar niet gelinkt is aan de culturele of de horecasector, die beide al sinds maart 2020 zwarte sneeuw zien.

Wij vragen u allen vriendelijk doch beslist onze argumenten ernstig in overweging te nemen.

Aan de steden die nog over een locatie moeten beslissen; toon aub uw warm hart.

Aan de steden uit het lijstje hierboven: wees zo goed uw beslissing te herzien.

Warme groet vanwege

tg STAN, Comp.Marius, Ontroerend Goed, Wunderbaum, Olympique Dramatique, Zuidpool, Tristero, SKaGeN, Bad van Marie, HERMESensemble, Compagnie Gorilla, I SOLISTI, Zebarbar, Lili Grace, Tutti Fratelli, WOLF WOLF, Fernand vzw, Be Human, De Studio, BLINDMAN, Zonzo Compagnie, De Acteursgilde, Thassos, kunstZ, Kyoko Scholiers, Jan Decleir, Sofie Decleir, Brechtje Louwaard, Jeroen Perceval, Els Olaerts, Bruno Van den Broecke,Tatyana Beloy, Kevin Janssens, Nick Hannes, Bjorn Eriksson, Saskia Liénard, Tom Bonte, Nicolas Rombouts, Ellen Schoenaerts, Michael De Cock, Julie Cafmeyer, Ben Segers, Dries Gijsels, Reinhilde Decleir, An Miller, Günther Lesage, Tom Pintens, Jorgen Cassier, Koen Van Kaam, Tiny Bertels, Tom Dewispelaere, Filip Jordens, Dimitri Leue, Ariane van Vliet, Hanneke Paauwe, Karlijn Sileghem, Ikram Aoulad, Filip Peeters, Koen De Sutter, Griet De Geyter, Ephraïm Cielen, Gaetan La Mela, Els Dottermans, Vera Puts, Sachli Gholamalizad, Katelijne Damen, Nick Hannes, Monika Dumon, Lukas Smolders, Frank Focketeyn, Robbert Vervloet, Tom Van Bauwel, Felix Wouters, Nico Boon, Charlotte Vandermeersch,Wannes Cappelle,Herwig Ilegems, Robby Cleiren, Luc Nuyens, Lies Vander Straeten, Bert Huysentruyt, Bart Willems, Mira Bertels, Laurence Roothooft, Tom Goossens, Kris Cuppens, Dagmar Smet, Maarten Degeest, Ruth Mariën, Jeroen Maes, Koen Broos, Hind Eljadid, Johannes Wirix-Speetjens, Stefanie Claes, Lotte Heijtenis, Simon De Vos, Dave Nauwelaerts, Luk Sips, Kaat Hellings, Roberto Pakal, Sarah Vrancken, Eddy Verschueren, Jana Arns, Katleen Machiels, Sarah Moens, Matthijs Scheepers, Caroline Rottier, Marleen Aurousseau, Martine de Kok, Hanne Struyf, Aafke Bruining, Dijf Sanders, Gert Jochems, Kurt Lefevre, Mike Engels, Alban Sarens, Alexia Leysen, Ilse Daems, Jan d'Hoine, Nathalie Lepage, Kate Olsen, Indra De Bruyn, Kevin Voets, Vincent Brijs, Joeri Wens, Karin de Fleyt, Hanne Struyf, Koen Boogaerts, Wouter Dupon, Nancy Bailleux, Liesbet de Pooter, Stijn Vervoort, Alec De Bruyn, Bert Vannieuwenhuyse, Mélancolie Motte, Christine Verheyden, Jona den Aantrekker, Katleen Goossens, Gerlinde Hoskens, Sietse Remmers, Tara Bossuyt, Elke Van Daele, Suzanne Groothuis, Wim Peters, Bart van der Heijden, Dirk Lauwers, Sanderijn Helsen, Lot Vandekeybus, Nadia Janssens, Wout Muyldermans, Frank Dubbe, Lieven de Laet, Inge Lavrijsen, Ester Torres Falcato Simões, Stijn Van Haecke, Magy De Bie, Izja Rutten, loreek Mariën, Linde Carrijn, Jeroen Van Hove, Gerlinde Hoskens, Renild Van Bavel, Gert Jochems, Sara Dykmans, Katrien Vandendries, Inge Huybrechts, Frank Poelvoorde, Berlinde Deman, Thomas Janssens, Thaïs Scholiers, Vanessa Eva Evrard, Kurt Demey, Rahis Remmery, Wouth Schutters,Sjoerd Kortekaas, Femke Heijens, Evy Van Eynde ,Leontien Allemeersch ,Sam Van Wynsberghe, Gunter Reniers, Willem Badenhorst, Marijke Umans, Jeroen Van der Fraenen, Aline Nuyens, Katrin Weiss, Timmy Verkissen, Runa Robbroeckx, Mieke Laureys, Bart Voet , Esmé Bos, Marie Dries, Liesbeth Devos, Florejan Verschueren, Josse De Broeck, Katrien Daniels, Anna Carlier, Kurt Lefevre, Gert Wyninckx, Kristien De Henau, Liesbeth Bodyn, Joris Blanckaert, Frank Dierens, Eva Schram.

