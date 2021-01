Als de grote leveringen van vaccins in het tweede en derde kwartaal geen vertragingen oplopen, blijft het haalbaar dat iedereen tegen september een eerste inenting met een coronavaccin gekregen zal hebben. Dat heeft de taskforce vaccinatie zaterdag gezegd tijdens de wekelijkse persconferentie.

Vrijdag raakte bekend dat het Amerikaanse bedrijf Moderna in de eerste week van februari zowat 20 procent minder coronavaccins aan België zou leveren dan eerder gepland. Ook AstraZeneca had eerder al laten weten dat er minder dosissen geleverd zouden worden dan vooraf afgesproken. Toch blijft het volgens de taskforce vaccinatie mogelijk om aan het huidige scenario vast te houden, namelijk een eerste prik voor iedereen in september.

'Als de voorspellingen voor leveringen in het tweede en derde kwartaal kloppen, kunnen we de laatste fase inzetten net voor de zomer', zegt voorzitter Dirk Ramaekers. 'Richting september zou iedereen gestart moeten zijn met de vaccinatie.'

De minder grote levering van Moderna volgende week zal volgens Ramaekers weinig impact hebben op de strategie. 'Dat komt omdat die eerste leveringen beperkt zijn. Een week een mindere levering is niet dramatisch, maar het is wel belangrijk dat de volgende, grotere leveringen geen vertraging oplopen.'

Een farmabedrijf dat de afspraken niet kan nakomen is uiteraard ergerlijk, zegt Ramaekers. 'Ik heb wel de indruk dat firma's nu op zijn minst trachten zeer proactief te communiceren, twee à drie weken op voorhand, als er problemen zijn. Dat helpt ons zeker. Maar elke wijziging leidt evident tot ergernis.'

