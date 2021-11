Het vaccin dat het team van viroloog Johan Neyts van het Leuvens Rega Instituut heeft ontwikkeld, is bijzonder effectief tegen elke bekende variant van het coronavirus. Dat schrijven HLN en De Morgen vandaag en Neyts bevestigt het. Bij proefdieren met hamsters werd 100 procent werkzaamheid vastgesteld.

Het Rega Instituut werkt al geruime tijd aan de ontwikkeling van een coronavaccin. Het doet dat op basis van het bestaande gelekoortsvaccin, een van de "meest stabiele en langdurig werkende vaccins".

Het maakt dat het Rega-vaccin tegen zowel het coronavirus als het gelekoortsvirus werkzaam is. De hamsters werden met alle vier de bekende virusvarianten geïnjecteerd. Een aantal hamsters kreeg het vaccin toegediend, de anderen kregen een placebo. "De hamsters die het placebo kregen, hadden na verloop van tijd nog veel virusdeeltjes in hun lichaam", zegt Neyts. "Maar bij de hamsters die ons vaccin ingespoten kregen, was geen enkel virusdeeltje nog terug te vinden. Dat wijst op een werkzaamheid van 100 procent, bij alle vier de varianten van het coronavirus. We moeten evenwel nog starten met de klinische fases van de studie."

In het onderzoekscentrum kunnen er slechts kleine hoeveelheden van het vaccin geproduceerd worden. De volgende stap is om het vaccin te industrialiseren, en dus op grotere schaal te produceren. Nadien kan er dan gestart worden met klinische studies. Een timing voor de start van die studies is nog niet bekend.

