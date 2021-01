Mobiliteitsclub VAB verwacht dat er maandag en dinsdag heel wat mensen hun wagen niet meer aan de praat zullen krijgen. Koudere dagen in combinatie met auto's die lang stil hebben gestaan door de vakantie en weinig kilometers hebben gereden wegens de coronacrisis, zouden wel eens tot heel wat startproblemen kunnen leiden.

De voorbije koudere dagen op het einde van de kerstvakantie zijn nefast voor een batterij. Heel wat wagens stonden stil in de vakantie, waardoor een batterij zich ontlaadt. Er waren door de coronacrisis ook minder ritten en minder verre verplaatsingen, waardoor de batterij nooit de kans kreeg volledig herop te laden.

Bovendien zijn de wagens die stilstonden vaak tweede wagens. Het zijn net die wagens die vaak worden gebruikt om de kinderen naar school te brengen. VAB verwacht daarom maandag en dinsdag drukke ochtenden en heeft zowel op de alarmcentrale als op de weg extra medewerkers ingezet.

VAB geeft nog enkele tips om startproblemen te vermijden. Zo wordt aangeraden zo weinig mogelijk korte ritten te maken. De batterij kan met zulke korte ritten immers niet opladen. Batterijen ouder dan 6 jaar worden best nagekeken. En bij koude temperaturen staan auto's best binnen geparkeerd.

Bij het starten wordt aangeraden energievreters zoals radio, navigatie of achterruitontdooiing uit te schakelen tot de wagen is gestart, de koppeling in te drukken en te werken met korte startpogingen. Bij batterijpech wordt het gebruik van startkabels ontraden. Niet alle elektronica in een wagen is immers opgewassen tegen plotse stroomstoten.

De voorbije koudere dagen op het einde van de kerstvakantie zijn nefast voor een batterij. Heel wat wagens stonden stil in de vakantie, waardoor een batterij zich ontlaadt. Er waren door de coronacrisis ook minder ritten en minder verre verplaatsingen, waardoor de batterij nooit de kans kreeg volledig herop te laden. Bovendien zijn de wagens die stilstonden vaak tweede wagens. Het zijn net die wagens die vaak worden gebruikt om de kinderen naar school te brengen. VAB verwacht daarom maandag en dinsdag drukke ochtenden en heeft zowel op de alarmcentrale als op de weg extra medewerkers ingezet. VAB geeft nog enkele tips om startproblemen te vermijden. Zo wordt aangeraden zo weinig mogelijk korte ritten te maken. De batterij kan met zulke korte ritten immers niet opladen. Batterijen ouder dan 6 jaar worden best nagekeken. En bij koude temperaturen staan auto's best binnen geparkeerd. Bij het starten wordt aangeraden energievreters zoals radio, navigatie of achterruitontdooiing uit te schakelen tot de wagen is gestart, de koppeling in te drukken en te werken met korte startpogingen. Bij batterijpech wordt het gebruik van startkabels ontraden. Niet alle elektronica in een wagen is immers opgewassen tegen plotse stroomstoten.