Dronken tieners die op spoed belanden, zullen binnenkort intensief worden begeleid. Daarvoor bereidt het UZ Antwerpen een pilootproject voor, schrijft Het Laatste Nieuws maandag. Voorbeeld is Nederland, waar één opname genoeg is voor een gesprek met een psycholoog.

De Nederlandse kinderarts Nico van der Lely wil al begin 2020 starten met een alcoholprogramma voor tieners in het UZA, in samenwerking met medici daar. Het ziekenhuis werkt al jaren aan dat plan, 'en nu zit het in een stroomversnelling', klinkt het

. Nu worden dronken jongeren ook al behandeld, maar dat beperkt zich tot het fysieke. In Nederland wordt ook aandacht besteed aan het mentale. 'Al het eerste uur nadat ze ontwaken op hun ziekenhuisbed, zitten wij met hen achter de laptop om hen op de risico's van alcohol te wijzen, zoals hersenschade of een lelijke val. We betrekken ook de ouders', verklaart van der Lely. Nederland heeft intussen in verschillende steden zo'n 'alcoholpoli'.

Elke dag belanden gemiddeld zes jongeren tussen 12 en 17 jaar in het ziekenhuis na alcoholmisbruik. Vooral het aantal extreem jonge cases neemt toe, blijkt uit nieuwe cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA).