UZ Gent rekent extra kosten aan voor ingewikkelde dossiers

Volgens patiëntenorganisaties kan en mag dat niet, zo meldt VTM NIEUWS vrijdagavond.

De extra kost (58,86 euro) wordt bekendgemaakt via affiches in het ziekenhuis. De extra kosten worden aangerekend voor zowel een eerste afspraak in het kader van een ingewikkeld dossier als voor een tweede opinie op vraag van de patiënt. Een arts moet je hele dossier dan bestuderen en dat kost tijd, verdedigt het ziekenhuis zich.

Volgens VTM NIEUWS is het UZ Gent niet het enige ziekenhuis dat een extra kost aanrekent voor een tweede opinie. In het UZA in Antwerpen geldt een vast tarief van zelfs 165 euro. Want, zo zeggen ze daar, bij een tweede opinie gaat een arts je dossier opnieuw grondig analyseren en daar staat een meerkost tegenover.

Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is een tweede opinie gewoon een nieuwe consultatie waarvoor het normale tarief geldt en er dus geen extra kosten aangerekend mogen worden. De zaak van de zogenaamde ingewikkelde dossiers zal de minister verder onderzoeken.