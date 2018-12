Uur van de waarheid voor Michel? Francken over mogelijke val regering: 'God only knows'

De vraag rijst of het pact, waar N-VA zich tegen verzet, ter sprake zal komen en dat formeel zal moeten worden vastgesteld dat er geen consensus bestaat tussen de regeringspartijen.

De stellingen binnen de meerderheid over het migratiepact liggen vast en werden donderdag door de goedkeuring van de resolutie in het parlement - en zeker tijdens het debat - extra benadrukt. MR, Open Vld en CD&V willen dat de regering het pact goedkeurt, terwijl N-VA het naar de prullenmand wil verwijzen.

Premier Charles Michel bevestigde donderdag dat hij naar Marrakesh zal gaan, maar voor de Vlaams-nationalisten kan hij daar niet het standpunt van de regering verkondigen.

De partij haalt aan dat de goedkeuring van het pact nooit formeel is gepasseerd binnen de ministerraad, en dat de premier dus grondwettelijk niet in naam van de regering kan praten. Liberalen en christendemocraten betwisten die lezing en benadrukken dat het thema de voorbije maanden wel degelijk op het politieke niveau is gelicht.

Maandag staat de bijeenkomst in Marrakesh op de agenda.

De ministerraad die om 10.00 uur geprogrammeerd staat, zou dan de kans bieden om het pact op de agenda te plaatsen. Donderdagavond was dat nog niet het geval, al kan een of andere partij beslissen dat het punt wel aan de orde moet zijn.

Volgens de VRT zou de partijtop van N-VA de hele nacht vergaderd hebben en 'geschandaliseerd' zijn over de gang van zaken gisteren. De partij zou dan ook vragen om de kwestie op de agenda van de ministerraad te zetten. Maar verwacht wordt ook dat premier Charles Michel alles zal doen om zijn regering te redden. Maar de marge om dat te doen, lijkt steeds smaller te worden.

'Ik ben geschrokken van de agressie gisteren in de kamer, de gretigheid waarmee naar opengrenzenpartijen gekeken werd. Dat was geen fraai schouwspel. Vooral van Open VLD en CD&V', reageerde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken voor de microfoons van de VRT.

Of dat betektent dat de regering vandaag valt? 'Only God knows', zegt Francken.

Indien N-VA de premier niet naar Marrakesh laat gaan, dan is er een groot politiek probleem, stelde CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten in De Ochtend op Radio 1. Indien de premier wel kan gaan naar de Marokkaanse stad, waar wellicht niet wordt gestemd, dan heeft de eerste minister tien dagen de tijd om een oplossing te vinden alvorens de goedkeuring van het pact in New York plaatsvindt, zei hij. 'De klip van New York moet ontmijnd worden en dan kan de regering doorgaan tot het einde van de legislatuur', aldus Verherstraeten. Het spreekt volgens de fractieleider voor zich dat de premier daarvoor creativiteit aan de dag zal moeten leggen, maar ook dat het engagementen van N-VA zal vergen.