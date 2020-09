Het federaal regeerakkoord komt tegemoet aan de drie grootste verwachtingen van de leden van Unizo: kunnen ondernemen tijdens corona, geen extra fiscale lasten en minder rompslomp, én een historische aanpassing van het zelfstandigenpensioen. Dat meldt Danny Van Assche, de topman van de ondernemersorganisatie, woensdag.

Unizo is opgelucht nu er opnieuw een federale regering is. 'Dat op zich is al goed nieuws, ongeacht de samenstelling', zegt Van Assche. Unizo leest in het regeerakkoord 'heel veel elementen en maatregelen die goed zijn voor ondernemers'. Ook het nadrukkelijke engagement om te overleggen met het middenveld en de sociale partners, in het bijzonder over een interfederaal investeringsplan, wordt door de ondernemersorganisatie gunstig onthaald.

Op begrotingsvlak wordt dit regeerakkoord volgens Unizo wel een uitdaging. 'Wie het feest betaalt lijkt minder duidelijk. Het is daarom goed dat er alvast een jaarlijkse besparingsronde wordt voorzien, al is het daar nog uitkijken naar meer concrete details.'

'Ronduit historisch' is volgens Unizo de afschaffing van de zogenaamde 'correctiecoëfficient' bij de berekening van het zelfstandigenpensioen. Daardoor zullen zelfstandigen in de toekomst exact evenveel pensioenrechten opbouwen als werknemers met een gelijk inkomen. 'Hier hebben we jarenlang voor geijverd', aldus Van Assche. Ook het engagement van deze regering om concreet werk te maken van goedkopere exportdocumenten, meer overheidsopdrachten voor kmo's, kortere wettelijke betalingstermijnen en een gelijk internationaal speelveld voor e-commerce sluiten aan bij de ondernemersprioriteiten van Unizo. 'En dat geldt evenzeer voor de ambitie van deze regering op vlak van administratieve vereenvoudiging, impactmeting van nieuwe regelgeving en automatische toekenning van lastenverlagingen.'

Unizo waardeert ook een aantal 'belangrijke fiscale maatregelen' in het regeerakkoord. 'De taxshift blijft overeind, en dat is al van groot belang. Eveneens positief is de belofte van een fiscaal pact, naast de invoering van een digitaks en een carbon border adjustment tax, al blijft de tekst daarover vooralsnog eerder vaag.'

