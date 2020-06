Een borstbeeld van koning Leopold II moet verdwijnen uit de universiteitsbibliotheek van de KU Leuven. Dat meldt rector Luc Sels woensdag op de blog van de Leuvense universiteit.

Een vijftigtal organisaties en individuen onder wie professoren had in een open brief aan de rector van de KU Leuven om de verwijdering van het borstbeeld van Leopold II uit de centrale universiteitsbibliotheek aan het Ladeuzeplein gevraagd. Luc Sels hakte woensdag de knoop door. 'We halen de buste weg', meldt de rector in een verklaring op de blog van de KU Leuven. 'Ik stel met velen vast dat Leopold II, alhoewel vanuit historisch oogpunt belangrijk voor ons land, niet het soort persoonlijkheid is dat we als KU Leuven-gemeenschap een dergelijke plaats willen toekennen.'

Het beeld van de Belgische koning heeft volgens Sels geen bijzondere waarde. 'Het dient niet om geschiedkundige feiten te duiden of te illustreren. Het beeld wordt op dit moment niet vergezeld van enige duiding of informatie. Het mag verondersteld worden te doen wat bustes meestal doen: een historische persoonlijkheid eren.'

De Leuvense universiteit volgt daarmee het voorbeeld van de universiteit van Bergen. Een standbeeld van Leopold II werd daar dinsdag verwijderd en belandde in de universitaire collectie.

