Universiteit Antwerpen vernoemt aula naar Patrice Lumumba

De Universiteit Antwerpen is de eerste semipublieke instelling die een zaal vernoemt naar Patrice Lumumba, de eerste premier van het onafhankelijke Congo. Dat zegt rector Herman Van Goethem aan Knack.

De keuze voor de bewuste aula is niet toevallig. De zaal bevindt zich op de campus Middelheim, een koloniaal gebouw dat dateert van de jaren 1920. Tot en met de Congolese onafhankelijkheid in 1960 deed het dienst als de Koloniale Hogeschool van België. Jonge Belgen werden er opgeleid om met vaste hand de kolonies te gaan besturen.

Patrice Lumumba werd in 1960 de eerste premier van het onafhankelijke Congo. Niet veel later, op 17 januari 1961, werd hij vermoord. In een persbericht benoemt Van Goethem de Belgische betrokkenheid bij de moord, waarvoor toenmalig eerste minister Guy Verhofstadt (Open VLD) in 2002 excuses heeft aangeboden. ‘De moord gebeurde in samenwerking met Belgen en met medeweten van de Belgische overheid. In de decennia na zijn dood groeide Lumumba uit tot een belangrijk symbool voor emancipatie, respect, gelijkwaardigheid en mensenrechten.’

Lees verder onder het artikel.

In Knack koppelt Van Goethem, zelf historicus, de nieuwe naam aan belangrijke maatschappelijke veranderingen. ‘Tot begin jaren 1990 zagen wij in Berchem amper zwart-Afrikaanse mensen op straat. Mijn woonomgeving was wit, wit, wit. Dat is veranderd. Bovendien is er onder de jongeren in de Afrikaanse gemeenschap een sterke emancipatiebeweging aan de gang.’ En nog: ‘De manier waarop we met ons verleden omgaan, zegt iets over de wereld die we willen.’

Op 31 maart wordt de aula plechtig omgedoopt tijdens een ceremonie die bijgewoond zal worden door Lumumba’s kinderen en kleinkinderen.

Volgens de rector is de UAntwerpen de eerste semipublieke instelling die een zaal naar Patrice Lumumba vernoemt. In de Brusselse Matongewijk werd in 2018 al het Square Patrice Lumumba ingehuldigd.

Lees hieronder het volledige interview: