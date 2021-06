De burgemeester van Sint-Truiden is boos op Sabam omdat zijn gemeente de auteursrechtenorganisatie moet betalen voor de muziek in het vaccinatiecentrum. 'Een overdreven reactie', reageert Olivier Maeterlinck van Unisono.

Jelle Engelbosch, de waarnemend burgemeester van Sint-Truiden, bracht maandag een felle discussie teweeg op Twitter. Op het socialemediaplatform sneerde hij naar auteursrechtenorganisatie Sabam. Hij heeft het moeilijk met de rekening die de gemeente toegestuurd kreeg om de auteursrechten van de artiesten te betalen.

...

Jelle Engelbosch, de waarnemend burgemeester van Sint-Truiden, bracht maandag een felle discussie teweeg op Twitter. Op het socialemediaplatform sneerde hij naar auteursrechtenorganisatie Sabam. Hij heeft het moeilijk met de rekening die de gemeente toegestuurd kreeg om de auteursrechten van de artiesten te betalen. Volgens Olivier Maeterlinck, de woordvoerder van licentieplatform Unisono, is dat de normaalste zaak van de wereld: 'Sinds 1 januari 2020 kan iedereen via Unisono één licentie bekomen voor het gebruik van onder andere muziek, een uniek platform en samenwerking tussen Sabam, PlayRight en SIMIM. Daarvoor waren die licenties gescheiden. De burgemeester spreekt in zijn Tweet Sabam aan, maar eigenlijk gaat de factuur uit van Unisono', zegt Maeterlinck. Maeterlinck: 'Unisono heeft in opdracht van Sabam en PlayRight een speciaal tarief in het leven geroepen voor vaccinatiecentra. Verschillende gemeenten vroegen ons of ze muziek mochten spelen om mensen zowel voor als na de prik op hun gemak te stellen. We gaven gehoor aan die vraag en namen eind februari contact op met alle gemeenten die een centrum gingen opbouwen.' 'We stuurden hen een brief of mail waarin we het tarief duidden: we gingen een tarief toepassen en dat assimileren met een wachtkamertarief. Maar gezien de grote oppervlakte van zo'n centrum en de social distancing die daar gerespecteerd moet worden, hebben we het tarief berekend op 20 procent van de totale oppervlakte.' 'Het tarief geldt voor 1 jaar, maar gemeenten moesten daar maar de helft van betalen. Voor ons was het immers ook onduidelijk hoe lang de vaccinatiecentra gingen openblijven, zegt Maeterlinck. 'Als het vaccinatiecentrum dan 7 of 8 maanden openblijft, loopt de factuur niet op.' Maeterlinck begrijpt naar eigen zeggen niets van de kritiek van de burgemeester: 'Het is toch maar normaal dat je betaalt als je iemands werk gebruikt. Dat is de primaire reden van de factuur. We werken daarbovenop met een tarief dat rekening houdt met de specifieke context van de centra. Sint-Truiden krijgt nu een factuur van 230 euro gepresenteerd, een niet onoverkomelijk bedrag. Dan is deze reactie toch echt overdreven.' 'We spreken hier over een sector die enorm zwaar getroffen is door de pandemie. Artiesten hangen nu nog meer af van de inkomsten die zij genereren uit rechten. Die 230 euro gaat het budget van Sint-Truiden daarentegen niet doen wankelen.' 'Sommige gemeentebesturen werden natuurlijk verplicht om een vaccinatiecentrum te organiseren en moeten daar bepaalde kosten voor maken. Maar een extra kost van 230 euro weegt niet op tegen het totale verlies van de culturele sector, aldus Maeterlinck.'Maeterlinck benadrukt dat er voorlopig geen andere kritiek is binnengekomen. Volgens hem heeft Sint-Truiden nooit geklaagd over het tarief: 'We zijn ter plekke gegaan toen de gemeente niet reageerde op onze communicatie omtrent het tarief. We hebben nooit contact gehad met de burgemeester, wel met een medewerkster en coördinator van het vaccinatiecentrum. Er zijn nooit incidenten geweest, alles verliep steeds heel vlot.' 'Waar die kritiek dan vandaan komt, weet ik niet. Mogelijk zit de burgemeesterswissel er wel voor iets tussen. Het kan zijn dat hij niet op de hoogte was van ons voorstel. Maar de context waarin de tweet verschenen is, ken ik niet', besluit de woordvoerder van Unisono.