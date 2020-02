Voedingsmiddelenproducent Unilever richt zijn reclames niet meer op jonge kinderen. Voor de meeste reclames gaat het bedrijf nu uit van kinderen vanaf 12 jaar. Op sociale media spreekt de maker van onder meer Magnums en Ola-ijsjes tegen eind dit jaar tieners vanaf 13 jaar aan.

Als gevolg van de koerswijziging zet Unilever geen sterren en influencers meer in om zijn producten aan te prijzen. Ook worden cartoonfiguren veel minder gebruikt. Die zullen alleen nog maar in de winkel te zien zijn en dan alleen op producten die niet te ongezond zijn. De wijziging gaat voor alle ijsjes, snacks, drankjes en andere voedingswaren gelden en moet overal eind dit jaar zijn doorgevoerd. IJsjesmerk Ola is het eerste merk dat met de nieuwe regels gaat werken.

Eind dit jaar wil Ola ook een maximum van 110 calorieën en 12 gram suiker per portie hebben. Unilever zegt die grenzen bovendien steeds verder omlaag te brengen.

Lees ook: Waarom lekkere babyvoeding wel belangrijk is

Als gevolg van de koerswijziging zet Unilever geen sterren en influencers meer in om zijn producten aan te prijzen. Ook worden cartoonfiguren veel minder gebruikt. Die zullen alleen nog maar in de winkel te zien zijn en dan alleen op producten die niet te ongezond zijn. De wijziging gaat voor alle ijsjes, snacks, drankjes en andere voedingswaren gelden en moet overal eind dit jaar zijn doorgevoerd. IJsjesmerk Ola is het eerste merk dat met de nieuwe regels gaat werken. Eind dit jaar wil Ola ook een maximum van 110 calorieën en 12 gram suiker per portie hebben. Unilever zegt die grenzen bovendien steeds verder omlaag te brengen.