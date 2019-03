Unia: 'Aalsterse carnavalsgroep heeft geen wetten overtreden'

De carnavalsgroep ontving na de 91ste openingsstoet van Aalst Carnaval veel kritiek vanuit de Joodse gemeenschap.

De praalwagen met de naam 'sabbatjaar' toonde twee grote poppen met Joodse stereotypen om te illustreren dat de carnavalsgroep dit jaar spaarzaam is. Maar binnen de Joodse gemeenschap riepen de beelden antisemitische sentimenten op.

De Europese commissie veroordeelde het gebruik van de stereotypen en ook Unesco reageerde afwijzend. De Joodse gemeenschap eiste excuses, de federale regering moet zich distantiëren en invloedrijke Joodse organisaties dreigen met het vertrek van de Antwerpse diamantsector, die grotendeels in Joodse handen is.

Er werd evenwel geen klacht ingediend tegen de bewuste carnavalsgroep. Dat zou ook niet te argumenteren zijn, vindt Unia. 'We hebben de toets met de wetgeving gedaan en volgens ons speelt alles zich af binnen de limieten van de wet', klinkt het. 'We begrijpen heel goed dat sommige mensen zich gekwetst voelen, maar het is binnen de limieten van de wet, omdat net de intentie niet kwaadwillig is.'

Unia zal zelf niet naar de rechter stappen maar bemiddelt volgende week wel tussen het Aalsterse stadsbestuur en de Joodse gemeenschap.