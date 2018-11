Uittredend burgemeester Zelzate vraagt hertelling van de stemmen

Zaterdag sloten sp.a en de extreemlinkse PVDA in de Oost-Vlaamse gemeente een bestuursakkoord, waardoor PVDA een eerste schepen in België aan zet brengt. VLD-SD gelooft dat ze aanspraak kan maken op bijkomende zetels in de gemeenteraad, na verslagen van haar getuigen.

Huidig burgemeester Frank Bruggeman zegt dat zijn partij op verkiezingsdag enkele pv's heeft laten opmaken naar aanleiding van onregelmatigheden. Op basis van die klachten zou een hertelling aan de orde zijn. Over de aard van de klachten wil Bruggeman geen uitleg geven, 'maar we hebben reden om aan te nemen dat we benadeeld zijn', klinkt het.

Een eventuele verschuiving in de gemeenteraad kan het voor de coalitie sp.a/PVDA, die over 13 zetels beschikt, moeilijk maken om te besturen. Indien ze een zetel verliezen, bestaat de meerderheid nog steeds, maar is ze erg nipt.

Zelzate heeft 12.000 inwoners, op 14 oktober brachten 8.308 kiezers hun stem uit.