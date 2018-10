'Uitslagen voor 15 uur publiceren, kan stemgedrag beïnvloeden'

'Verkiezingsuitslagen mogen pas gepubliceerd worden wanneer de laatste kiezer gestemd heeft, dat is heel duidelijk.'

Zondag stonden omstreeks 14 uur al resultaten van de provincieraadsverkiezingen te lezen op vlaanderenkiest.be, de officiële website met resultaten van de lokale en provinciale verkiezingen. Even later trok het Agentschap die terug in. Professor Lokale Politiek Herwig Reynaert waarschuwt voor de beïnvloeding van kiezers wanneer uitslagen bekendgemaakt worden voor het laatste stembureau gesloten is - ook al is dat in een andere gemeente. 'Uitslagen worden pas geproduceerd wanneer de laatste stem is uitgebracht', maakt hij de geldende regels duidelijk.

Dat de uitslag van het kleine Herstappe via de VRT eveneens vrij vroeg bekendraakte, is evenmin een goede zaak, aldus Reynaert. 'Stel dat het niet om Herstappe gaat, maar om twee steden waarvan de uitslagen al uitlekken, dan zou die zeker een invloed kunnen hebben.' 'Het is in feite heel duidelijk: verkiezingsuitslagen mogen pas gepubliceerd worden als de laatste kiezer gestemd heeft', aldus Reynaert.

Op Twitter verwees de Nederlandse hoogleraar politicologie Tom van der Meer eerder op de dag al naar wetenschappelijk onderzoek naar het meedelen van (voorlopige) resultaten terwijl de stemming nog bezig is, op het eindresultaat van de stemming. Het gaat hier om het 'bandwagon-effect', de neiging van mensen om (bewust of onbewust) bij de winnaar te willen horen.