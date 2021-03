Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) hoopt dat de wetgeving rond afleidingen achter het stuur, zoals gsm-gebruik, weldra geactualiseerd wordt zodat alle gebruik van loszittende toestellen tijdens het besturen van een rijdend voertuig verboden wordt.

Dat heeft ze donderdag verklaard tijdens het bijwonen van een controleactie in Brasschaat. Haar partijgenoot Jef Van den Bergh diende onlangs alvast een wetsvoorstel in die richting in en hoopt dat het nog voor de zomer kan worden behandeld.

Volgens Verlinden tonen de cijfers aan dat een vorm van afleiding in belangrijke mate bijdraagt tot verkeersongevallen, soms zelfs met dodelijke afloop. Onderzoek van veiligheidsinstituut Vias schat dat het gaat om 10 tot 12 procent van de ongevallen met doden of gewonden in ons land. Een gedragsenquête van datzelfde Vias toont dan weer aan dat een op de vijf bestuurders jonger dan 35 jaar de gsm hanteert tijdens het rijden. 'We gebruiken onze smartphone op elk ogenblik en op elke plaats en dat zet zich door achter het stuur', zegt Verlinden. 'We weten echter uit de cijfers dat dit erg gevaarlijk is en moeten daar paal en perk aan stellen.'

Extra controles in Antwerpen

Een draagbare telefoon gebruiken terwijl je rijdt, mag nu al niet. Maar een uitbreiding is nodig, vinden Verlinden en Kamerlid Jef Van den Bergh. 'We zitten met een erg gedateerde regelgeving van meer dan twintig jaar geleden die als taak had om bellen achter het stuur te vermijden, maar vandaag zit je met smartphones, tablets, e-readers... noem maar op. Het nieuwe wetsvoorstel heeft het over een verbod op het gebruik van alle elektronische toestellen met een scherm achter het stuur. Als het toestel vasthangt aan de wagen kan het wel nog.'

Intussen zet de politie in de provincie Antwerpen deze week extra in op controles op gsm-gebruik achter het stuur. Die controleweek volgt op een sensibiliseringsmaand van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 'Een anoniem politievoertuig doet de vaststellingen en verwittigt een ploeg verderop die dan het voertuig in kwestie uit het verkeer haalt en de bestuurder controleert en verbaliseert', zegt Jean-Claude Gunst van de Coördinatie- en Steundirectie van de federale politie.

Het Antwerpse parket besliste om bij vaststellingen van inbreuken tijdens die provinciale actie geen onmiddellijke boete te laten uitschrijven, maar dat er wordt gedagvaard voor de politierechtbank. Het parket wil op die manier naar eigen zeggen een krachtig signaal geven dat gsm-gebruik achter het stuur niet door de beugel kan.

