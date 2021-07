Uitbreiding maatregelen na bodemonderzoek rond voormalige papierfabriek Willebroek

Naar aanleiding van een bodemverontreiniging met PFAS zijn in een afgebakend gebied rond de site van de Fabrieksloop en het Provinciaal Groendomein Broek De Naeyer in Willebroek bijkomende voorzorgsmaatregelen in een groter gebied nodig. Dat melden Luc Spiessens, de waarnemende burgemeester van Willebroek, en de door de Vlaamse regering aangestelde opdrachthouder Karl Vrancken maandagavond.

Karl Vrancken, de door de Vlaamse regering aangestelde opdrachthouder rond PFAS-vervuiling.