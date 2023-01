Uitbreiding Luik Airport: ‘Wallonië herhaalt de fouten van de jaren zeventig’

Luik Airport mag voortaan 55.000 vrachtvluchten per jaar afwikkelen. Ecolo gaat met de billen bloot.

De Waalse regering van Elio Di Rupo (PS) beleefde vorig weekend haar grootste politieke crisis tot dusver. Twistappel was de nieuwe exploitatievergunning voor de regionale luchthaven van Luik. Waalse coalitiepartners MR en Ecolo stonden lijnrecht tegenover elkaar in een klassieke discussie van werkgelegenheid versus klimaat. De PS, tegenwoordig toch in naam de partij van het ecosocialisme, hield zich strategisch op de vlakte.

Het moeizaam bevochten compromis in de Waalse regering werd een overwinning voor Luik Airport. Klimaatactivisten en bewonersverenigingen trokken aan het kortste eind. Er komt voor de komende twintig jaar weliswaar een grens op het aantal vliegbewegingen in Luik, maar die ligt op 55.000 vluchten per jaar. Vorig jaar waren het er ongeveer 30.000. Veel ruimte om te groeien dus.

‘Dit is een strategisch slechte beslissing’, zegt Etienne de Callataÿ, medeoprichter en chief economist van Orcadia Asset Management. ‘Er ís geen mooie toekomst voor de luchtvaart. Dat de Waalse regering sinds de jaren 2000 meer dan 750 miljoen euro belastinggeld heeft gestopt in de ontwikkeling van de cargoluchthaven van Luik gaat in tegen een correcte lezing van de geschiedenis. Het is verspilling. De luchtvaartsector, dat is heel veel tonnen CO2-uitstoot voor relatief weinig jobs.’

Werkgelegenheid

Maar wat dan met de werkgelegenheid? De luchthaven van Luik zou goed zijn voor 10.000 directe en indirecte banen. ‘Op een gegeven moment moet je zeggen: hier zit geen toekomst in, we moeten ermee stoppen’, vindt De Callataÿ. ‘Ook Wallonië kampt met grote tekorten op de arbeidsmarkt. Het is dus een goed moment om ons industriële en economische landschap aan te passen. We dreigen de fouten uit de jaren 1970 te herhalen, toen we met veel overheidsmiddelen verliesgevende sectoren zoals de staalnijverheid overeind hebben gehouden. Een deel van de problemen waarmee Wallonië vandaag nog te kampen heeft, zijn daarvan het gevolg.’

Publiekelijk verdedigt Ecolo het politieke compromis over Luik Airport, maar het is duidelijk een hoofdpijndossier voor de Franstalige groenen. Veel groene medestanders zijn diep teleurgesteld. ‘Ik begrijp ook niet hoe het komt dat Ecolo zo zwak is in de onderhandelingen’, zegt de econoom. ‘Ecolo moest durven te zeggen: no pasarán, niet met ons. Ze wéten dat het supermoeilijk zou zijn voor Elio Di Rupo om dit besluit alleen met Georges-Louis Bouchez (MR) te moeten verdedigen. Ecolo zit vandaag in een buitengewoon sterke positie – wat in 2024 misschien niet meer het geval zal zijn – maar de partij maakt het verschil niet. Wat merkt de bevolking nu eigenlijk van Ecolo in de Waalse regering?’