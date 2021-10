De uitbreiding van de CO2-emissiehandel kan de energie-uitgaven van de Vlaamse huishoudens tegen 2030 met 460 euro de hoogte injagen. Dat blijkt uit een studie besteld door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Uit het onderzoek komt volgens minister Demir naar voor dat de Europese plannen om het Europese emissiehandelsysteem (ETS) uit te breiden, de Vlaming flink wat geld kan kosten. Dat systeem zorgt er nu al voor dat heel wat grote bedrijven, onder meer luchtvaartmaatschappijen en de industrie, voor elke ton CO2 die ze uitstoten rechten moeten betalen. Europa wil dat systeem nu gaan uitbreiden naar transport en gebouwen.

Een en ander maakt deel uit van het Europese 'Fit for 55-programma', de Europese plannen om tegen 2030 een broeikasgasreductie van minstens 55 procent te realiseren (tegenover 1990).

Vlaams minister Demir liet het voorstel onderzoeken door ingenieursbureau Climact uit Ottignies-Louvain-la-Neuve en het onderzoeksinstituut voor milieuonderzoek Öko-Institute uit Duitsland. Uit het onderzoek blijkt volgens de minister dat de energieuitgaven van Vlaamse huishoudens door Fit For 55 zullen verhogen met gemiddeld 322 euro (+19 procent) tot 460 euro (+28 procent) per jaar tegen 2030.

Laagste inkomens

Ook voor de 25 procent huishoudens met het laagste inkomen ligt de impact met 129 euro en +12 procent erg hoog, zegt de minister. Die voegt daar aan toe dat ook de energieuitgaven van de Vlaamse diensten- en transportsector ook zullen stijgen met 9 tot 11 procent. 'Desondanks zou de uitbreiding van het ETS systeem ook slechts beperkt tot extra CO2-verminderingen leiden tegen 2030.'

Minister Demir gaat nu het onderzoek bezorgen aan haar collega's van de Vlaamse regering zodat die tot een regeringsstandpunt over Fit For 55 kunnen komen.

