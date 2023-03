UGent wil 22 miljoen euro besparen, ontslagen in aantocht

De raad van bestuur van de UGent werkt aan een plan om 22,4 miljoen euro te besparen. Dat blijkt uit een document dat nieuwswebsite Apache in handen heeft gekregen. De universiteit licht toe dat in de zogenaamde ‘kerntakennota’ een oefening van 33,6 miljoen euro wordt gemaakt. De definitieve beslissing moet nog vallen, maar de universiteit sluit maandag niet uit dat er de komende jaren ontslagen zullen vallen.

De universitaire begroting, die ruim een half miljard euro bedraagt, is ontspoord door gebrekkige financiering en de inflatie, die loon- en energiekosten flink deed stijgen. De raad van bestuur van de Gentse universiteit wil tegen 2027 een tekort van 33,6 miljoen euro wegwerken. Een derde van dat bedrag moet komen van bijkomende inkomsten.

Maar de moeilijkste oefening wordt het schrappen in de uitgaven, grotendeels personeelskosten. De universiteit stelt ruim 10.000 mensen tewerk. ‘De omvang van de besparingsoperatie zorgt ervoor dat het duidelijk is dat de UGent het in de toekomst met minder mensen zal moeten doen’, luidt het maandag. Het ontwerp van de nieuwe kerntakennota zal op de raad van bestuur van 28 maart besproken worden.