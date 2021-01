De UGent is maandagochtend begonnen met een examenperiode met zowat 175.000 on-campus-examens en 20.000 online-examens die deels met een speciale toezichtsapp worden afgenomen. De universiteit zet opnieuw in op maximale spreiding met vele examenlocaties, zoals Flanders Expo. 'Alles is daar vlot verlopen', klinkt het aan de universiteit, 'studenten moesten er hier en daar wel nog eens aan herinnerd worden dat ze afstand moeten houden.'

Van de 175.000 on-campus-examens zijn er 115.000 examens op Flanders Expo geroosterd, de 60.000 andere gaan door op de campussen van UGent. Op die laatste is omwille van de anderhalvemeterafstandsregel slechts een capaciteit van 1 op 10 mogelijk. Op andere locaties heeft de universiteit dan weer computerlokalen ingericht. Dat gebeurde op Kantienberg, in de Therminal en op Campus Ardoyen.

De coronaregeling aan de UGent is identiek aan de vorige examenperiode, dat betekent dat afstandsregels nodig zijn, handhygiëne wordt opgelegd en dat overal een mondmaskerplicht geldt. In een lokaal worden drie examensessies per dag georganiseerd van maximaal drie uur. Dat is zo op alle weekdagen en op zaterdag. Zo goed als alle mondelinge examens verlopen aan de UGent online. Enkel de mondelinge examens waarbij bijvoorbeeld oefeningen aan een bord moeten worden gemaakt (zoals bij het vak wiskunde) verlopen op de campus.

