UBS betaalt een minnelijke schikking van bijna 50 miljoen euro aan het parket van Brussel, omdat de bank Belgen jarenlang belastingen hielp te ontduiken via rekeningen in Zwitserland. Dat schrijft De Tijd woensdag.

De minnelijke schikking is dinsdag na lange onderhandelingen ondertekend. Als ook de raadkamer de schikking goedkeurt, komt er geen strafproces meer tegen UBS. Het Brussels parket kan enkel bevestigen dat de procedure met betrekking tot een minnelijke schikking zich in cruciale fase bevindt.

In mei 2014 raakte bekend dat het parket van Brussel een onderzoek voerde tegen het toenmalige UBS Belgium, destijds een bijhuis van UBS Luxembourg. De Nationale Bank had bij het Brusselse parket aangifte gedaan dat UBS hier onwettelijke activiteiten uitoefende als financieel tussenpersoon.

Jarenlang zouden vermogende Belgen hier discreet benaderd zijn door Zwitserse medewerkers van UBS om een bankrekening in Zwitserland te openen. Die rekeningen konden verborgen blijven voor de Belgische fiscus omdat ze op naam gezet werden van een schermvennootschap in een belastingparadijs.

