De Brusselse regering is er 'duidelijk verantwoordelijk' voor dat Brusselse chauffeurs niet langer kunnen werken met de Uber-app. Dat stellen woensdag de MR en het cdH, die beide in de oppositie zitten in de hoofdstad. Ze hekelen het uitblijven van een hervorming van de sector en de 'lafheid' van de meerderheid.

Het Brusselse hof van beroep heeft woensdag geoordeeld dat chauffeurs niet langer kunnen werken met de Uber-app. Dat heeft het taxiplatform woensdag bekendgemaakt.

Concreet zullen de 2.000 Uber-chauffeurs vanaf vrijdag 18:00 uur niet langer de app kunnen gebruiken, en wordt de app dus zo goed als onbruikbaar in de hoofdstad. Vandaag rijden in Brussel zo'n 2.000 professionele chauffeurs rond die werken met de Uber-app. Ze hebben een VVB-licentie: een vergunning om voertuig met bestuurder te verhuren. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat een stakingsbevel uit 2015 tegen UberPop (toen nog werd gewerkt met particuliere chauffeurs) nu ook geldt voor de professionele Uber-chauffeurs. Ze mogen hun licentie wel behouden, maar niet meer werken met de app. Dat komt omdat de bestaande taxiwet in Brussel dateert uit 1995, dus van voor de komst van de smartphone. Volgens Laurent Slits, verantwoordelijke van Uber in België, zijn de gevolgen 'dramatisch' voor de chauffeurs. 'Ze verliezen vanaf vrijdag hun inkomen, dit op enkele weken van Kerst'. Het taxiplatform wijst met een beschuldigende vinger richting de Brusselse regering, die al jaren heeft nagelaten de wetgeving te hervormen. Uber roept de Brusselse regering nu op daar dringend werk van te maken. Voor taxifederatie Nationale Groepering van Taxiondernemingen komt er met de uitspraak eindelijk een ontknoping. 'Het is nu duidelijk voor iedereen: Uber moest altijd al met chauffeurs onder een taxivergunning functioneren. Eerder dit jaar werd in beroep geoordeeld dat ook de VVB-reglementering, waaronder de Uber-chauffeurs sinds 2017 rijden, voor een groot deel niet nageleefd werd.' De Brusselse taxibedrijven lonken nu naar de Uber-chauffeurs. 'De taxibedrijven hebben sinds 2019 veel chauffeurs verloren door de coronacrisis en zitten daardoor met een tekort aan veel nieuwe chauffeurs. Zij zijn bereid om op korte termijn de Uberchauffeurs aan te werven met een arbeidsovereenkomst, aan een degelijk loon en met een voordelige sociale zekerheid. Op die manier worden de klanten van Uber niet in de kou gelaten', aldus de Nationale Groepering van Taxiondernemingen.

Groot armoederisico

Oppositiepartij MR laakt woensdag in een reactie de verouderde regelgeving. 'Het is een echte sociale ramp. Brussel is de stad met het grootste armoederisico in Europa en de PS riskeert duizenden werklozen werkloos te maken of naar het OCMW te sturen', zegt het liberale parlementslid David Weytsman. Ook het cdH betreurt dat minister-president Rudi Vervoort en zijn regering de taxiverordening nog niet hebben hervormd. 'Het is een zware verantwoordelijkheid die de reputatie van deze regering en haar geloofwaardigheid aantast', hekelt Brussels parlementslid Christophe De Beukelaer.

