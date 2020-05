De dansles is weggevallen, op café gaan kan niet, een voetbalmatch meepikken is onmogelijk. Maar gelukkig kunnen we ons thuis nog entertainen, bijvoorbeeld door tv te kijken of games te spelen. Onderzoekers van UAntwerpen nemen dat mediagebruik bij de Vlaming onder de loep. 'TV kijken of games spelen is echt wel meer dan hersenloos entertainment.'

Dat we in coronatijden massaal het televisiescherm aanzetten, is meer dan duidelijk. Streamingdiensten zoals Netflix verwelkomen heel wat nieuwe abonnees. De kijkcijfers van de Vlaamse televisiezenders doen het uitstekend. En mensen vertoeven ook meer en meer in online spelwerelden. Doctoraatsstudenten in de communicatiewetenschappen aan de UAntwerpen willen achterhalen welke vormen van entertainment we verkiezen en waarom we dat doen.

'Televisiekijken wordt clichématig vaak weggezet als hersenloos entertainment', zegt Anouk De Ridder. 'Nochtans toont eerder wetenschappelijk onderzoek al aan dat dat geenszins het geval is. Natuurlijk heb je de nieuwsuitzendingen, die in crisistijd massaal geconsumeerd worden, maar waar heel wat mensen zich na een tijd toch bewust van gaan afwenden omdat ze het deprimerend vinden. Gelukkig biedt de televisie nog andere content aan.'

Wie is de Mol?

Die content kan zelfs werken als sociale lijm, ook in crisistijd. 'Tv kijken hoeft niet asociaal te zijn', aldus De Ridder. 'Voorheen discussieerden we aan de koffieautomaat over wie de Mol zou zijn. De voorbije weken deden we dat op Twitter, Facebook en Whatsapp. Een reeks bekijken of een game spelen kan ook gewoon helpen om ons humeur te managen. Mediagebruik kan ontspannend werken. Die ontlading is erg welkom tijdens onzeker periodes.'

Media-entertainment heeft zelfs een 'educatieve' functie. 'Een serie of game kan ons nieuwe werelden tonen', vult Rowan Daneels aan. 'We kunnen er ook uit leren hoe we in het echte leven kunnen omgaan met gelijkaardige problemen of stress. Wanneer gamepersonages negatieve momenten ervaren, kan ons dat iets opleveren: we zien dat het allemaal nog erger kan en dat heel dramatische verhalen toch goed kunnen aflopen.'

Welke dag zijn we?

Wie old school lineair naar televisie kijkt, kan zelfs in tijden van quarantaine nog weten welke dag van de week het is. Professor Heidi Vandebosch die het onderzoek begeleidt: 'Onderzoek toont aan dat mensen een specifieke plaats geven aan hun mediagebruik in hun dagelijkse routines: we worden wakker met de radio, scrollen vervolgens door onze socialmediafeeds, lezen bij het ontbijt de krant en kijken 's avonds naar het nieuws en vervolgens naar onze favoriete soap. Mediamomenten hebben dus de functie van ankerpunt en bieden structuur in een periode waarin heel wat andere structuren zijn weggevallen.'

