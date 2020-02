Aan de Universiteit Antwerpen heeft de onderwijscommissie een examen van de afgelopen examenperiode nietig verklaard.

Die uitzonderlijke beslissing viel nadat studenten hadden geklaagd dat het examen zowel inhoudelijk als in vorm niet overeenkwam met de vakomschrijving.

Enkele eerstejaar masterstudenten revalidatiewetenschappen klopten na afloop van het examen 'physiotherapy in mental healthcare and society' aan bij de ombudsman. Hoewel in de vakomschrijving te lezen is dat het examen zou bestaan uit zowel open als meerkeuzevragen, bleek het in de praktijk enkel meerkeuzevragen te bevatten. 'Bovendien waren een aantal van die vragen ook inhoudelijk niet in orde', zegt woordvoerder Peter De Meyer donderdag.

Daarom kwam de onderwijscommissie samen, die besliste om het examen nietig te verklaren. 'In overleg met de studentenvertegenwoordiging komt er in juni opnieuw een examen van het vak', zegt De Meyer. Volgens de woordvoerder is het erg uitzonderlijk dat een examen nietig wordt verklaard.

De betrokken docent, die het vak voor de eerste keer gaf, krijgt geen sanctie.

