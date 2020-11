Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen slaan Twitter en hulplijn 1712 de handen in elkaar bij de aanpak van geweld, misbruik en kindermishandeling. Twitteraars die woorden tweeten die te maken hebben met geweld of die wijzen op een hulpvraag, krijgen voortaan het aanbod van 1712 te zien.

Dat meldt de hulplijn in een persbericht.

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 meisjes in Vlaanderen te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag en dat 1 op de 7 Belgische vrouwen het afgelopen jaar slachtoffer werd van partnergeweld. Volgens een studie van de VN ervaart 1 op de 3 vrouwen wereldwijd een vorm van lichamelijk en/of seksueel geweld. Van de meer dan 5000 slachtoffers van geweld, misbruik of kindermishandeling over wie hulplijn 1712 in de eerste helft van dit jaar een oproep kreeg, is ongeveer 65 procent een vrouw.

Daarom slaat de hulplijn, op de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen, de handen in elkaar met Twitter. Als een gebruiker bijvoorbeeld 'stalking' en 'ex' of 'kindermishandeling' tweet, krijgt zij of hij een uitnodiging om met hulplijn 1712 contact op te nemen.

'Vermelding helpt'

Twitter verbiedt al enige tijd het dreigen met geweld of de verheerlijking ervan via het medium. Dankzij de nieuwe samenwerking met 1712 speelt Twitter een actievere rol op bij de aanpak van geweld. De hulplijn vraagt de media ook om vanaf nu het nummer 1712 structureel te vermelden bij berichtgeving over geweld, misbruik of kindermishandeling. Op dit moment gebeurt dat enkel bij berichten over zelfdoding, waarbij verwezen wordt naar het nummer 1813 van de Zelfmoordlijn. 'Uit onze analyse blijkt dat de oproepen pieken na vermelding van onze hulplijn door de media', vertelt coördinator Wim Van de Voorde. 'De media maken een wereld van verschil voor slachtoffers en betrokkenen bij geweld door hen er op te wijzen dat er professionele, anonieme en gratis hulpverlening bestaat.'

Wie vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling kan van maandag tot vrijdag tussen 9 en 18 uur terecht op het gratis nummer 1712. Mailen en chatten kan ook. Meer info is te vinden via www.1712.be.

