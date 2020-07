Het sociaal medium Twitter heeft de account van de extreem-rechtse organisatie Schild & Vrienden opgeschort. Twitter verwijst naar de gedragsregels van het sociaal medium, zonder specifiek te worden.

Op andere sociale media, zoals Facebook en Instagram, functioneert Schild & Vrienden wel.

Omdat de Twitter-account is opgeschort, kunnen geen tweets van Schild & Vrienden meer bekeken worden. Daardoor is het ook niet te zien, welke tweet de aanleiding tot de ingreep van Twitter kan geweest zijn.

Bij de algemene regels die Twitter aanhaalt als reden tot opschorting van een account zitten onder meer 'glorifiëren van geweld', hatelijk gedrag en pestgedrag of het aanzetten tot pestgedrag.

Le compte de Schild en Vrienden a été suspendu. Le groupe de jeunesse identitaire flamande devra passer un #11juli sans Twitter. pic.twitter.com/I6BXUw8PNi — Aubry Touriel (@atouriel) July 10, 2020

Schild & Vrienden kwam in de volle aandacht na een Pano-reportage die in het najaar van 2018 werd uitgezonden.

Bleek dat de leden van de groep, die zich officieel als rechts-conservatief' uitgaf, in geheime chatgroepen veel radicaler waren. Pano vond dat leden in die chatgroepen seksistische en racistische memes deelden. Sommigen dweepten met geweld.

Dries Van Langenhove, oprichter van Schild & Vrienden, zetelt inmiddels in de Kamer, nadat hij als onafhankelijke werd verkozen op de lijst van Vlaams Belang voor Vlaams Brabant.

