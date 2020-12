Op het Schumanplein in Brussel hebben vanmiddag zo'n tweehonderd mensen betoogd tegen de 'globale veiligheidswet' die door de Franse kamer van volksvertegenwoordigers gestemd werd. De wet, die ook in Frankrijk voor veel beroering zorgt, wil het veiligheidsapparaat versterken, maar betekent volgens de betogers een bedreiging van de rechtsstaat.

Vooral een artikel dat het filmen en verspreiden van politie-interventies bemoeilijkt ligt onder vuur. Het betwiste artikel 24 van de globale veiligheidswet voorziet boetes van 45.000 euro en gevangenisstraffen van een jaar voor wie herkenbare beelden van politieagenten in actie verspreidt.

'Politiegeweld is het probleem'

'Enkele maanden geleden, na de dood van George Floyd in Amerika, heeft het Europees parlement een resolutie gestemd waarin gezegd werd dat het filmen van politie-interventies door burgers en journalisten een fundamenteel recht was en nooit verboden kon worden', klinkt het bij de betogers. 'Parlementsleden van de LREM, de partij van president Macron, hebben toen mee die resolutie goedgekeurd. En nu stemt diezelfde partij net het tegenovergestelde.'

'Het probleem zijn niet de beelden van het politiegeweld, het probleem is het politiegeweld', gaan de betogers verder. 'Dat is alomtegenwoordig en systematisch. De politie moet beter opgeleid worden en het racisme, het seksisme, de homofobie binnen de politie moeten aangepakt worden.'

'Vrijheden in gevaar'

De kritiek gaat ook breder dan dat ene artikel. Volgens de betogers zit de hele filosofie achter de wet fout. 'De wet voorziet onder meer in een systematisch gebruik van drones, bewakingscamera's en netwerken. Opnieuw zullen de groepen in de maatschappij die het al moeilijk hebben, eerst in het vizier komen: de jongeren in de banlieues, de gilets jaunes, de LGBTQ-gemeenschap. Deze wet brengt fundamentele, democratische rechten en vrijheden in gevaar. Frankrijk staat altijd als eerste in de rij om landen als Hongarije en Polen de les te spellen, maar moet zelfs eens in de spiegel kijken.

