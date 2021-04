Ongeveer 200 asielzoekers zouden in aanmerking kunnen komen voor een job in de gezondheidszorg. Dat blijkt uit een enquête die Fedasil - de instelling die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers - heeft uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), zo schrijven de kranten van Sudpresse maandag.

Fedasil vroeg aan de verschillende opvangcentra om na te gaan hoeveel van hun bewoners over een diploma of ervaring in de gezondheidszorg beschikken. Het gaat vooral om vrouwen van minder dan 35 jaar die in hun land van herkomst in de gezondheids-, verloskundige of verpleegkunde zorg hebben gewerkt. Iets minder dan de helft van hen heeft minder dan vijf jaar geleden een relevant diploma behaald, de andere helft heeft meer dan vijf jaar werkervaring.

Ongeveer de helft van de 200 asielzoekers spreekt Nederlands en 32 procent Frans. Sommigen spreken ook Engels, Arabisch, Farsi of Spaans, wat nuttig kan zijn om bepaalde doelgroepen te bereiken. 'Het is nuttig om te weten dat deze mensen beschikbaar zijn. Er zijn echter praktische bezwaren in verband met de erkenning van diploma's en de inzet op werkplekken waar er een overbelasting is', aldus Mahdi. Hij heeft zijn diensten gevraagd om na te gaan of de asielzoekers ingezet kunnen worden als vrijwilligers in vaccinatiecentra.

