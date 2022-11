Tweehonderd kinderen moeten op zoek naar nieuwe crèche in Limburg

De acht crèches van de vzw’s Rheia en Hera stoppen vanaf 1 december met de opvang van kinderen in Lommel, Hasselt, Lanaken, Pelt en Hechtel-Eksel. Dat zou in een mail staan die de ouders in de nacht van dinsdag op woensdag hebben ontvangen, zo meldt VRT NWS.

Door de sluiting moeten de ouders van een tweehonderdtal kinderen nu op zoek naar een andere crèche. Woensdagavond is er nog een infovergadering voor alle ouders. De twee vzw’s namen de crèches over van bvba Beau-Fort die door huurachterstanden, achterstallige lonen en onbetaalde leveranciers het faillissement aanvroeg.

De twee vzw’s kwamen hierdoor ook in de problemen. Nu er meer duidelijkheid is over de toekomst van de crèches kan het Agentschap Opgroeien overgaan tot de schorsing van de crèches. ‘We weten dat de crèches in financiële en juridische moeilijkheden zaten en dat ze in een handhavingstraject bij het agentschap Opvoeden zaten’, zo liet de Lommelse schepen Nancy Bleys (CD&V) dinsdagavond weten. ‘Als Opgroeien een beslissing heeft genomen om te schorsen is het aan de lokale overheid om andere kinderopvanginitiatieven te zoeken en een vervangcapaciteit te organiseren.’

In Lommel, waar vier crèches de deuren sluiten zijn ze al een tijd bezig daarmee. ‘Dat moest op korte tijd gebeuren. We zijn bezig met lokale initiatieven te bevragen of zij zich kunnen engageren’, klinkt het. Eens dat er hier duidelijkheid over is zal er een aanvraag ingediend worden bij het Agentschap Opgroeien.