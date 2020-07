Het eerste luik van de vernieuwingswerken werd tijdens het voorjaar afgewerkt in volle coronalockdown. Nu moet het wegdek ter hoogte van Mechelen-Noord en tussen Kontich en Rumst nog worden aangepakt. Dat kan hinder met zich meebrengen.

De vernieuwingswerken aan het wegdek van de E19 waren oorspronkelijk volledig voor deze zomer gepland, maar twee van de vier zones konden dit voorjaar al vervroegd worden uitgevoerd omdat er uitzonderlijk weinig verkeer op de baan was tijdens de coronacrisis. De resterende werken zouden nog nauwelijks twee weken duren.

Ter hoogte van het complex Mechelen-Noord wordt over een lengte van 7,5 kilometer de bovenste laag asfalt vernieuwd over de volledige breedte van de snelweg behalve de pechstrook.

In de zone van de brug van de Groeningenlei in Kontich tot net voor het complex Rumst wordt over een lengte van 5,7 kilometer de asfaltverharding van alle rijstroken behalve de pechstrook vernieuwd. In beide zones wordt het verkeer richting Brussel via een doorsteek in de middenberm naar de andere kant geleid.

In beide richtingen zijn er dan twee versmalde rijstroken beschikbaar en geldt er een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. De op- en afrit Mechelen-Noord en de op- en afrit Kontich richting Brussel zijn bovendien afgesloten tijdens de werken. Het tankstation en de parking Waarloos blijven bereikbaar via de pechstrook.

Afhankelijk van de weersomstandigheden is het einde van de werken gepland op woensdag 15 juli.

