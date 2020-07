'Voor veel mensen zal dit een grote tegenvaller zijn omdat niemand had verwacht dat de tweede golf er zo snel zou zijn. De sociale honger zal pijnlijk zijn', zegt Omer Van den Bergh, gezondheidspsycholoog aan de KULeuven en lid van de werkgroep 'Psychologie & Corona' die geregeld advies geeft aan de GEES.

'Het bewustzijn van het belang van de regels zal toenemen, maar er gaan ongetwijfeld individuen zijn die het beu zijn. Er zal een groep zijn die zich zal onthechten van de regels', aldus de psycholoog.

Op herhaalde basis houdt collega-psycholoog professor Maarten Vansteenkiste (UGent) een enquête over het gedrag en de motivatie van mensen tijdens de coronaperiode. Uit de meting van 14 juli bleek nog dat mensen het zeker in de vakantieperiode moeilijk vinden om de sociale maatregelen te volgen.

'Wat ontbreekt is een coherent motivatieondersteunend beleid. Dat houdt in dat je niet alleen op informatie en communicatie inzet, maar ook gedragssturende elementen toevoegt', klinkt het. Op die manier kunnen mensen zich identificeren met de doelen en zal men zich mede verantwoordelijk gaan voelen, legt de psycholoog uit.

Zelftest kan helpen

Zo kan bijvoorbeeld een zelftest helpen om te laten zien hoe goed je bezig bent. Wat ook zou helpen is een gemakkelijk begrijpbaar monitoringssysteem waardoor de bevolking de situatie goed kan opvolgen. Via een kleurencode bijvoorbeeld kan er dan onmiddellijk begrepen worden of het de goede of slechte richting uitgaat en wanneer er naar een volgende fase wordt gegaan, aldus de psycholoog.

Ten slotte zouden er aan de hand van filmpjes sociale modellen gemobiliseerd kunnen worden om een soort van 'corona-etiquette' te tonen, klinkt het. In bepaalde specifieke scenario's kan dan getoond worden hoe je kan omgaan met risicovolle sociale situaties, zoals een uitnodiging voor een barbecue of een feestje.

Dat kinderen niet tot de bubbel behoren, is daarentegen wel positief. 'Indien ze zouden meegeteld worden zou een bubbel van 5 wel heel krap zijn. Kinderen hebben onder de 12 jaar hebben bovendien veel minder eigen netwerken waarin ze zich autonoom kunnen bewegen', klinkt het nog.

'Het bewustzijn van het belang van de regels zal toenemen, maar er gaan ongetwijfeld individuen zijn die het beu zijn. Er zal een groep zijn die zich zal onthechten van de regels', aldus de psycholoog. Op herhaalde basis houdt collega-psycholoog professor Maarten Vansteenkiste (UGent) een enquête over het gedrag en de motivatie van mensen tijdens de coronaperiode. Uit de meting van 14 juli bleek nog dat mensen het zeker in de vakantieperiode moeilijk vinden om de sociale maatregelen te volgen. 'Wat ontbreekt is een coherent motivatieondersteunend beleid. Dat houdt in dat je niet alleen op informatie en communicatie inzet, maar ook gedragssturende elementen toevoegt', klinkt het. Op die manier kunnen mensen zich identificeren met de doelen en zal men zich mede verantwoordelijk gaan voelen, legt de psycholoog uit. Zo kan bijvoorbeeld een zelftest helpen om te laten zien hoe goed je bezig bent. Wat ook zou helpen is een gemakkelijk begrijpbaar monitoringssysteem waardoor de bevolking de situatie goed kan opvolgen. Via een kleurencode bijvoorbeeld kan er dan onmiddellijk begrepen worden of het de goede of slechte richting uitgaat en wanneer er naar een volgende fase wordt gegaan, aldus de psycholoog. Ten slotte zouden er aan de hand van filmpjes sociale modellen gemobiliseerd kunnen worden om een soort van 'corona-etiquette' te tonen, klinkt het. In bepaalde specifieke scenario's kan dan getoond worden hoe je kan omgaan met risicovolle sociale situaties, zoals een uitnodiging voor een barbecue of een feestje. Dat kinderen niet tot de bubbel behoren, is daarentegen wel positief. 'Indien ze zouden meegeteld worden zou een bubbel van 5 wel heel krap zijn. Kinderen hebben onder de 12 jaar hebben bovendien veel minder eigen netwerken waarin ze zich autonoom kunnen bewegen', klinkt het nog.