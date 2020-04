Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ontwikkelt niet iedereen die besmet is met het nieuwe coronavirus voldoende antilichamen om als immuun voor covid-19 te worden beschouwd. Viroloog Emmanuel André zei woensdag op de dagelijkse persbriefing van de interfederale woordvoerders dat er echter 'redenen zijn om te geloven', dat 'een tweede infectie een pak minder ernstig zal zijn dan de eerste'.

'Uit rapporten blijkt dat sommige mensen met een bewezen infectie niet voldoende antilichamen ontwikkelen om te worden gedetecteerd door laboratoriumtesten', zei André woensdag.

'Er zijn ook rapporten die aantonen dat sommige mensen eerder al besmet zijn geweest en bij wie het virus later opnieuw wordt opgespoord.' De rapporten zijn dus momenteel 'niet helemaal duidelijk' of die detectie van het virus 'verband houdt met overblijfselen van het virus van de vorige infectie of dat het een nieuwe infectie betreft', zei hij.

Emmanuel André is echter van mening dat als het gaat om de tweede optie, er redenen zijn om te denken 'dat deze tweede besmetting veel minder ernstig zal zijn dan de eerste, omdat er al een eerste contact is geweest met het virus'.

'Uit rapporten blijkt dat sommige mensen met een bewezen infectie niet voldoende antilichamen ontwikkelen om te worden gedetecteerd door laboratoriumtesten', zei André woensdag. 'Er zijn ook rapporten die aantonen dat sommige mensen eerder al besmet zijn geweest en bij wie het virus later opnieuw wordt opgespoord.' De rapporten zijn dus momenteel 'niet helemaal duidelijk' of die detectie van het virus 'verband houdt met overblijfselen van het virus van de vorige infectie of dat het een nieuwe infectie betreft', zei hij. Emmanuel André is echter van mening dat als het gaat om de tweede optie, er redenen zijn om te denken 'dat deze tweede besmetting veel minder ernstig zal zijn dan de eerste, omdat er al een eerste contact is geweest met het virus'.