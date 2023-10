Twee Zweden omgekomen bij ‘moordaanslag’ in Brussel, klopjacht op dader

Bij een schietpartij aan het Saincteletteplein in Brussel zijn twee Zweden omgekomen en is een derde persoon gewond. Dat bevestigt het parket. Of er één of meer daders zijn wordt nog uitgezocht.

Volgens de eerste gegevens vond de schietpartij plaats rond 19.15 uur, vlakbij het Saincteletteplein de Ieperlaan, en de Negende Linielaan. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig en hebben een perimeter ingesteld. De juiste omstandigheden van de schietpartij zijn nog onduidelijk. Voorlopig is nog geen verdachte zijn opgepakt.

Op beelden die door buurtbewoners gemaakt zijn, is te zien hoe een man in een fluo-oranje jas en een witte helm op een scooter aankomt, van die scooter stapt en met een oorlogswapen verschillende schoten lost op straat. Enkele personen vluchten een flatgebouw in, maar de schutter volgt hen en opent opnieuw het vuur in de inkomhal. Eén slachtoffer dat naar buiten wil vluchten, valt neer.

De schutter begeeft zich vervolgens naar de uitgang, maar keert op zijn stappen terug en schiet nog éénmaal op het slachtoffer dat al op de grond ligt. Op andere beelden is te zien hoe de man opnieuw op zijn scooter stapt en wegrijdt.

Op sociale media gaat intussen een filmpje rond waarin een man in een gelijkaardige fluojas in het Arabisch met een Tunesisch accent verklaart dat hij een strijder van Islamitische Staat is en net drie Zweden heeft neergeschoten. ‘Of men dat nu graag heeft of niet, we leven en sterven voor ons geloof’, klinkt het in de video. ‘Ik treed met plezier God tegemoet, als ik iemand iets misdaan heb, zal Hij me vergeven.’

Premier Alexander De Croo en ministers van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Justitie Vincent Van Quickenborne volgen de situatie over de schietpartij in Brussel op het Nationaal Crisiscentrum. Dat meldt het Crisiscentrum maandagavond in een bericht op X, het vroegere Twitter.

In dat bericht bevestigt het Crisiscentrum dat er een schietpartij heeft plaatsgevonden in de hoofdstad. ‘De hulpdiensten en de politie zijn gemobiliseerd. De premier, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie zijn op het Nationaal Crisiscentrum om de situatie op te volgen’, luidt het. In een ander bericht vraagt het Crisiscentrum om uit respect geen beelden van het incident te delen.

De Croo betuigt op X, het vroegere Twitter, zijn medeleven aan de nabestaanden van de ‘laffe moordaanslag in Brussel’. ‘Ik volg de ontwikkelingen samen met ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken op vanuit het Nationaal Crisiscentrum We volgen de situatie en willen de inwoners van Brussel vragen om waakzaam te zijn’, zo meldt de eerste minister op X.

Mijn diepste medeleven aan de nabestaanden van de laffe moordaanslag in Brussel



Ik volg de ontwikkelingen samen met ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken op vanuit nationaal crisiscentrum



We volgen de situatie en willen de inwoners van Brussel vragen om waakzaam te zijn. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) October 16, 2023

Verlinden spreekt op X van een ‘vreselijke schietpartij’ en zegt dat de ‘dader wordt opgespoord’. ‘Onderzoek door politie en parket is bezig. Ik volg vanuit het Nationaal Crisiscentrum de situatie en de te nemen maatregelen op’, aldus Verlinden.

‘Geen duidelijke link met situatie in het Midden-Oosten’

Er is op het eerste gezicht geen link tussen de aanslag in Brussel en de situatie in het Midden-Oosten, verklaarde Eric Van Der Sypt van het federaal parket maandagavond tijdens een persconferentie bij het Crisiscentrum.

Het federaal parket kan nog niet zeggen of er wordt gezocht naar één of meerdere daders. Bij de aanslag maandagavond zijn twee doden gevallen. Beiden hebben de Zweedse nationaliteit. Een derde persoon raakte gewond maar zou buiten levensgevaar zijn. Over die persoon zijn geen details bekendgemaakt. Het federaal parket heeft het onderzoek overgenomen.

Ondertussen heeft iemand in een filmpje op sociale media de aanval opgeëist. Dat filmpje wordt onderzocht. De betrokkene zegt in het filmpje aanhanger te zijn van IS.

Politieke reacties

‘België is in het hart geraakt’, reageert MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez op X. ‘We moeten ophouden met het houden van grote toespraken als die niet worden gevolgd door daden. De strijd tegen het terrorisme vraagt om meer strengheid, dagelijkse controle en minder zelfgenoegzaamheid met de misselijkmakende ideeën die tot zulke tragedies leiden. Tijd voor actie!’

‘Geschokt door de schietpartij in Brussel. De beelden zijn ondraaglijk’, zegt PS-voorzitter Paul Magnette op X. Magnette spreekt daarbij zijn steun uit aan de politie ‘om deze moordenaar te stoppen voor hij nog meer slachtoffers maakt’.

Brussels burgemeester Philippe Close zegt de politiediensten zich mobiliseren ‘om de veiligheid te garanderen in en rond onze hoofdstad’. Ook Close volgt de situatie op de voet in het Nationaal Crisiscentrum.

Ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken reageert op X met de beelden van de schietpartij die circuleren op sociale media. ‘Hallucinante beelden uit hartje Brussel’, zegt hij. ‘Ze zijn de controle kwijt. Het is tijd om onze samenleving te beschermen. Recht en orde moeten terugkeren’, aldus Van Grieken. In een ander bericht heeft de VB-voorzitter het over ‘islamitische terreur telkens tegen Europeanen’. ‘De keuze is duidelijk: Ondergaan of terugslaan!’

Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout meldde eerder vanuit het Koning Boudewijnstadion dat het ‘muisstil is op de Zweedse tribunes’. ‘Onschuldige voetbalsupporters worden slachtoffers van wreed geweld. Meer duidelijkheid is eerst nodig. Maar mijn diepste medeleven aan al wie getroffen is’, aldus Vaneeckhout. Zijn collega-covoorzitter Nadia Naji heeft het over een ‘verschrikkelijke aanslag’.’Hopelijk kan de politie de dader snel vatten om andere slachtoffers te voorkomen.’