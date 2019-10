Bij het begin van het schooljaar zat een kleine 2 procent van de scholieren in de klas zonder schoolboeken, omdat ze die niet konden betalen. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg donderdag.

'Soms maakt de leerkracht ­kopieën voor de kinderen zonder boek, maar ook die moeten ­betaald worden. Soms zitten ze met lege handen in de klas, soms moeten ze naar de strafstudie omdat ze niet in orde zijn', verklaart Colette Victor, project­coördinator van Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen (STOS) bij Welzijnszorg.

Voor het eerst heeft die vzw een telling georganiseerd van het aantal kinderen dat na twee weken school zonder boeken in de klas zat. In totaal zijn 18.969 leerlingen in de middelbare school ­geteld. Bijna twee procent of 338 van hen hadden niet de boeken die ze nodig hadden. Geëxtra­poleerd naar alle middelbare scholieren komt dat neer op zo'n 7.600 kinderen.

Het gaat niet om een wetenschappelijke studie en mogelijk zitten er enkele leerlingen tussen die hun boeken vergeten ­waren, maar STOS heeft dat ­zoveel als mogelijk proberen uit te sluiten. 'Anderzijds deden aan de telling vooral scholen mee die we al een jaar ondersteunden om ­bewust met kosten en boeken om te gaan', zegt Victor. 'Wellicht is dit dus het topje van de ijsberg.'

'We gaan aan tafel met de scholen, maar ook met de uitgeverijen om dit aan te pakken', zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Netwerk tegen Armoede voert actie voor maximumfactuur in secundair onderwijs

Het Netwerk tegen Armoede voert op deze Werelddag van Verzet tegen Armoede actie voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Samen met zijn 59 verenigingen organiseert het netwerk een petitie, een actie voor het langste schoolbord, en vinden er lokale campagnes plaats zoals fakkeltochten en soepbedelingen.

Volgens Netwerk tegen Armoede kiezen jongeren uit kwetsbare gezinnen in het middelbaar vaak voor een richting in functie van de schoolkosten en niet in functie van hun talenten en interesses. Dat vindt de organisatie 'een onaanvaardbare verspilling van talent én een van de grote oorzaken van latere kansarmoede'. Het probleem van betaalbaarheid stelt zich minder in het basisonderwijs omdat ze daar al langer met een maximumfactuur werken, stelt de organisatie.

De kostprijs stijgt in het secundair sneller dan verwacht op basis van de stijging van het algemene prijspeil, zo bleek uit de laatste studiekostenmonitor. Onder het motto 'ga jij hen vertellen dat hun droomjob onbetaalbaar is?', worden daarom over heel Vlaanderen acties georganiseerd voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs.

In Aalst zullen ze zo een reuzenpuzzel leggen op het Werfplein met tips tegen armoede. Wie liever iets actiever is, kan meelopen in een optocht in Mechelen, Leuven of Mol of een fakkeltocht in Geel en Herentals. In Erpe-Mere en Kortrijk komen er lezingen aan te pas. Ook gratis soep wordt op vele plaatsen vandaag/donderdag uitgedeeld, waaronder in Lier, Genk, Oostende en Sint-Niklaas.

In augustus lanceerde het Netwerk tegen Armoede een petitie voor de maximumfactuur, de resultaten daarvan zouden ze vandaag/donderdag overmaken aan de nieuwe minister van Onderwijs.