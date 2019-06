In een onderzoek van het federaal parket zijn twee personen opgepakt die mensen zouden gerekruteerd en getraind hebben voor de Koerdische gewapende groepen, onder meer de PKK en de HPG. Dat meldt Eurojust.

Het onderzoek, dat in handen is van een onderzoeksrechter in Luik, begon in 2017, toen speurders van de federale gerechtelijke politie er lucht van kregen dat er in België mogelijk mensen geronseld werden voor de Koerdische gewapende strijd. Het onderzoek nam al snel een internationale wending, waarop er bij Eurojust verschillende overleg- en coördinatievergaderingen plaatsvonden.

Eén en ander leidde de voorbije dagen tot huiszoekingen in de vijf vermelde EU-lidstaten en de arrestatie van twee verdachten. Zij zouden deel uitmaken van de gewapende Koerdische groepen zoals de PKK en de HPG, en zouden mensen geronseld hebben voor de gewapende strijd. Ook zouden ze in verschillende landen opleidings- en trainingskampen georganiseerd hebben.