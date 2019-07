De organisatoren van het vorige week afgelaste festival Vestiville in Lommel, zijn woensdag vrijgelaten

Dat zei advocate Joke Feytons aan verschillende media. Een Nederlander zat samen met zijn zus in de gevangenis sinds de afgelasting van het festival vorige vrijdag. Voor de onderzoeksrechter is zijn aanhouding niet meer vereist voor het onderzoek.

Maandag stelde het Lommelse stadsbestuur zich al burgerlijke partij tegen de organisatoren om op die manier inzage te krijgen in het strafdossier.

De politie van Lommel vraagt aan alle leveranciers van het festival om zich bij hen te melden via het algemeen nummer 011/399 899 of via mail op het adres: recherche@politie.lommel.be.