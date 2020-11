Twee op de drie sociale voordelen die worden toegekend door de Vlaamse overheid worden verleend op basis van statuut en niet op basis van inkomen. Dat concludeert Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open VLD) op basis van een bevraging van alle Vlaamse ministers.

Het Vlaams regeerakkoord wil af van de voordelen op basis van statuut. 'Het toekennen van sociale rechten in functie van het inkomen in plaats van statuut maakt de werkloosheidsval kleiner', is er te lezen.

Toch is er nog een lange weg te gaan. Uit de cijfers blijkt dat 24 van de in totaal 79 mogelijke sociale voordelen (of 30,4 procent) worden toegekend op basis van inkomen. Dat betekent dat er 55 (of 69,6 procent) worden toegekend op basis van statuut. 'Er ligt nog veel werk op de plank om dit principe écht in de praktijk om te zetten', zegt Ongena. 'Ik pleit ervoor dat minister-president Jambon een coördinerende rol opneemt. Hij is de meest aangewezen persoon om dat in goede banen te leiden. Zo geven we uitvoering aan het regeerakkoord.'

Mensen gaan soms niet of niet meer aan de slag omdat ze dan sociale voordelen zouden verliezen, stelt Ongena. 'Deze inactiviteits- of promotieval vormt een belangrijke hindernis om meer mensen aan de slag te krijgen.'

