Twee kandidaten willen nieuwe rector worden van VUB

De deadline voor de kandidaatstelling voor de verkiezing van nieuwe rector van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) is voorbij. Jan Danckaert en Dirk Devroey zijn officieel de enige twee kandidaten en gaan campagne voeren om in juni verkozen te worden tot nieuwe VUB-rector

De rectorverkiezingen aan de VUB zijn met twee jaar vervroegd, nadat Caroline Pauwels haar functie als rector noodgedwongen moest neerleggen wegens ziekte. De nieuwe rector start zijn vierjarig mandaat bij het begin van het academiejaar 2022-2023.

Jan Danckaert is professor Fysica, vicerector onderwijs- en studentenbeleid en de huidige rector ad interim. Als vicerector begeleidde hij in tijden van corona de VUB succesvol door de instellingsreview. Het internationale expertenpanel sprak zich bijzonder lovend uit over de VUB en over de positionering als urban engaged university.

“Steunend op onze waarden en samen met de hele VUB-gemeenschap wil ik onze universiteit als complexe omgeving verder laten bloeien, met aandacht voor wetenschappelijke vrijheid, maatschappelijke impact en administratieve vereenvoudiging”, aldus Danckaert.

Dirk Devroey is professor Huisartsengeneeskunde en in 2020 werd hij verkozen tot decaan van de facultait Geneeskunde en Farmacie. Daarnaast zetelt hij in het bestuurscollege van het UZ Brussel, de academische raad en de universiteitsraad van de VUB. Tussen 2014 en 2018 was hij adviseur op het kabinet van minister De Block.

“Een efficiënte interne werking en een geactualiseerde maatschappelijke identiteit moeten de motor zijn van een universiteit waar alle studenten, proffen en medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen”, vindt Devroey.

Op 21 juni is bekend wie de nieuwe rector wordt.