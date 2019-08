Een zware brand in de Koolmijnlaan in Beringen heeft zondagochtend het leven geëist van twee brandweermannen van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Dat maakte zonecommandant Bert Swijsen bekend.

Zondag kort na 2 uur brak brand uit in een leegstaand en complex gebouw. Een eerste interventieploeg kwam vanuit Beringen ter plaatse.

'Er werden bijkomende ploegen opgeroepen vanuit de dichtstbijzijnde kazernes van onze zone, Heusden-Zolder en Tessenderlo', aldus Swijsen. 'Terwijl de interventieploegen het gebouw binnendrongen om de brand te bestrijden, heeft zich een ontbranding van de hete rookgassen in het gebouw voorgedaan. Onmiddellijk werd het sein gegeven zich zo snel mogelijk terug te trekken. Een aantal collega's heeft zich niet tijdig in veiligheid kunnen brengen. Door de hitte en de drukgolf stortte een deel van het gebouw in. Bij de evacuatie bleek dat er twee collega's vermist waren.'

Nadat een deel van het gebouw was ingestort, werd het medisch rampenplan afgekondigd. Er kwam versterking van andere brandweerposten in de zone Zuid-West Limburg en van twee andere hulpverleningszones in Limburg. Vier brandweermannen van de zone Zuid-West Limburg raakten gewond. Het ging om drie lichtgewonden en een zwaargewonde. De lichtgewonden zijn met een rookintoxicatie naar het ziekenhuis van Heusden-Zolder overgebracht. De zwaargewonde is naar Leuven vervoerd.

'Tijdens de zoekactie met de maximale inzet van alle collega's werden de twee vermiste brandweermannen helaas levenloos teruggevonden. Onze eerste bezorgdheid gaat naar alle families van de slachtoffers. Alle families zijn op de hoogte gebracht en we proberen ze zo goed mogelijk bij te staan. Alle slachtoffers zijn van de post Heusden-Zolder', aldus Swijsen.

Nachtmerrie voor iedere brandweerman

'Dit wil je nooit meemaken. Dit is een nachtmerrie voor iedere brandweerman', zei Swijsen. Voor Swijsen, die ook de Pukkelpopstorm meemaakte, is het de eerste keer dat hij twee brandweermannen verliest tijdens een interventie. 'In de eerste plaats gaan onze gedachten uit naar de getroffen families van de slachtoffers. We vangen de collega's van de slachtoffers zo goed mogelijk op. We gaan proberen dit allemaal beetje bij beetje een plaats te geven. Voor ons is dit al zwaar, laat staan voor de families. Er zijn geen woorden voor. We hebben ons FiST-team, fire stress team, van de brandweer. Dan is er bijstand van DSI, de dienst sociale interventie, van het Rode Kruis en slachtofferhulp van de politie. We zullen nog regelmatig bijeenkomen om dit drama te verwerken', zei Swijsen.

Voor de brandweerpost van Heusden-Zolder is 11 augustus 2019 een zwarte zondag, maar de kazerne moet ondanks deze moeilijke omstandigheden toch bemand blijven om eventuele interventies uit te voeren. 'Je hoopt dit nooit mee te maken, maar helaas is het vandaag wel gebeurd. Nu zijn er mensen stand-by zodat er operationele ploegen ter beschikking zijn in de andere brandweerposten. Er zal in het verwerkingsproces heel veel tijd overgaan', voegde de zonecommandant er zondag aan toe.

Oorzaak van de brand

De burgemeester van Beringen, Thomas Vints (CD&V), bedankt alle ploegen en veiligheidsdiensten voor hun inzet. 'Ik wil de betrokken ploegen en de getroffen families mijn steun betuigen. Dit is een zwaar verlies voor de brandweer', zegt Vints.

De gerechtelijke diensten zijn intussen een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In het verleden waren er al brandjes in het leegstaand gebouw aan de Koolmijnlaan in Beringen. 'De politie trof er wel eens personen aan. Het gaat echter om een onbewoond pand. We hebben voorlopig geen indicaties dat er voorbije nacht iemand aanwezig was', aldus Vints.

Minister De Crem betuigt medeleven

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft zondag zijn medeleven betuigd met de nabestaanden. Dat doet hij via Twitter.

'Het noodlot heeft toegeslagen bij de zware brand', aldus De Crem. 'Twee brandweermensen hebben het leven gelaten terwijl ze zich bekommerden om de veiligheid van anderen. Mijn diepste blijk van medeleven aan familie, vrienden, dierbaren en aan de voltallige hulpverleningszone.'