De Turkse minister van Justitie stuurde vrijdag een snedige brief naar zijn evenknie Koen Geens (CD&V). Alles draait om een uitspraak van het Belgische Hof van Cassatie om de PKK niet als terroristische organisatie te zien. Dat meldt De Tijd zaterdag.

'De uitspraak is onaanvaardbaar en slaat diepe wonden in Turkije', klonk het in de brief van de Turks minister van Justitie Abdulhamit Gül aan Geens. Dat een dertigtal verdachten in het Ariadneproces eind januari werd vrijgesproken voor lidmaatschap van een terroristische organisatie, ligt Turkije zwaar op de maag. Het kabinet-Geens zegt nog niets te hebben ontvangen, 'maar misschien is de brief onderweg'.

In de brief die in de Turkse pers lekte, wordt Geens eraan herinnerd dat de PKK op de Europese terroristenlijst staat. 'De organisatie is verantwoordelijk voor meer dan 40.000 Turkse doden', klinkt het. 'De uitspraak is compleet in strijd met de Belgische wetgeving en het internationaal recht.' Twee weken geleden, net na de beslissing van het Hof van Cassatie, stuurde het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken een soortgelijk persbericht uit. Toen werd een bilaterale escalatie vermeden dankzij veel diplomatiek verkeer en een snelle reactie van de Belgische regering.

