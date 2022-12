Turkije scherp tegen Lahbib: ‘PKK coördineert terroristische activiteiten in België’

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) heeft donderdag in Ankara haar Turkse collega-minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavuşoğlu, ontmoet. Die was scherp voor België. Hij vindt dat ons land te weinig onderneemt tegen de Turks-Koerdische afscheidingsbeweging PKK, ‘die haar illegale terroristische activiteiten in België coördineert’ volgens hem. Lahbib antwoordde dat alles wat ze van de PKK zien in ons land past binnen de vrijheid van meningsuiting.

Het was een lange bilaterale ontmoeting tussen België en Turkije. De twee buitenlandministers zaten tweeëneenhalf uur bij elkaar, een stuk met en een stuk zonder delegatie. In een verklaring voor de pers achteraf had de Turkse minister van Buitenlandse Zaken het nauwelijks over Oekraïne, maar wel kwam de PKK aan bod. ‘Het terroristische PKK gebruikt België voor zijn illegale activiteiten. Het coördinatiecentrum van de groepering bevindt zich in België. Wat ik van u verwacht is dat u actie onderneemt tegen terroristen die zeer actief zijn in uw land. Gisteren was er nog een manifestatie van de PKK aan de Turkse ambassade in Brussel. Daesh mag dat niet, wel de PKK ook niet.’

Minister Lahbib bood onmiddellijk weerwerk. Ze vroeg meteen het woord. ‘Wij hebben inderdaad weet van die aanwezigheid van sympathisanten van PKK in België, maar er zijn onderzoeken geweest en er komt niks naar boven dat niet zou passen binnen het recht op vrije meningsuiting en het recht op manifesteren. Maar uiteraard staan we open om bijkomende inlichtingen te krijgen van de Turkse veiligheidsdiensten.’

In een interview met Belga verduidelijkte Lahbib haar standpunt: ‘Dat Turkije ons de bewijzen geeft, dan zullen we actie ondernemen, want ook voor België is PKK een terroristische organisatie. Turkije wil niet dat sympathisanten met vlaggen kunnen demonstreren, maar zolang er niet opgeroepen wordt tot haat en er geen geweld gebruikt wordt, tolereren wij dit.’