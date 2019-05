Turkije: 249 nieuwe arrestatiebevelen voor Gülen-aanhangers na mislukte poging tot staatsgreep

De Turkse autoriteiten hebben de arrestatie bevolen van 249 verdachten in verband met de poging tot staatsgreep van 2016. Het gaat om verdachten uit de kringen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara. Maandag zijn reeds 91 verdachten bij razzia's in de provincies in hechtenis genomen, meldt het staatspersagentschap Anadolu maandag.

7 Keer gedeeld

Keer gedeeld













'Dit was de meest amateuristische staatsgreep ooit. Ze hebben de brug over de Bosporus in maar één van de rijrichtingen geblokkeerd.'

Hen worden banden met de in de VS levende islamitische predikant Fethullah Gülen ten laste gelegd. Volgens de Turkse regering zit hij achter de poging tot staatsgreep. Anadolu meldt op gezag van de procureur-generaal van Ankara dat de verdachten tussen 2010 en 2013 fraude zouden hebben gepleegd bij het toegangsexamen voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is niet duidelijk hoeveel van de verdachten nu nog werkzaam zijn op dat ministerie. De autoriteiten beschuldigen de Gülen-beweging ervan om de staat te infiltreren en om hun volgelingen met bedrog in het ministerie geholpen te hebben. Sinds de poging tot staatsgreep van juli 2016 treedt de Turkse regering hard op tegen verdachte Gülen-aanhangers en tegen oppositieleden. Tienduizenden werden al uit openbare diensten ontslagen. Volgens president Recep Tayyip Erdogan zitten momenteel meer dan 30.000 veronderstelde Gülen-volgelingen in Turkse gevangenissen. Lees ook: 'Koerdische autonomie in Syrië is Erdogans ergste nachtmerrie'