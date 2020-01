De tuchtcommissie van de Brusselse PS-federatie heeft beslist om de burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, Emir Kir, uit de partij te zetten. Dat is zaterdag vernomen bij een bron bij de PS-federatie. Volgens de bron volgt er nog een persbericht.

De tuchtcommissie kwam urenlang bijeen om zich te buigen over een klacht van een militant tegen de burgemeester. Hij had een ontmoeting met twee extreemrechtse Turkse burgemeesters, in het gezelschap van vier andere Turkse burgemeesters. Die ontmoeting vond plaats in de marge van een Europese vergadering waar de betrokkenen aan deelnamen. Kir ontkent niet dat hij zijn Turkse collega-burgemeesters heeft ontmoet, maar zegt dat hij de twee extreemrechtse politici niet als dusdanig heeft uitgenodigd.

Dinsdag werd Kir gehoord door de tuchtcommissie. 'Ik herbevestig dat ik de waarden van de PS onderschrijf en herhaal mijn sterke veroordeling van extreemrechts', liet hij daarna weten. Kir erkende dat hij een inschattingsfout had gemaakt en verklaarde dat hij in de toekomst 'waakzamer zou zijn'.

