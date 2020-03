Twitter heeft twee video's uit de officiële account van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro verwijderd omdat daarin 'de regels' van het sociale netwerk worden overtreden. Het staatshoofd uit in de filmpjes zijn twijfels over nut en noodzaak van quarantainemaatregelen in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus.

In de filmpjes was te zien hoe het staatshoofd mensen op straat ontmoet in de stad Brasilia. Daarmee handelt hij in strijd met de instructies van zijn eigen regering om vooral thuis te blijven. Een video met daarin een gesprek tussen hem en een straatverkoper is geschrapt. 'Wat ik met mensen heb kunnen bespreken is dat ze willen werken. Ze moeten voorzichtig zijn en 65-plussers blijven thuis', zei Bolsonaro in de verwijderde video.

Twitter legt in een verklaring uit waarom het besluit tot verwijdering is genomen. 'Twitter heeft onlangs wereldwijd aangekondigd dat het zijn regels zal aanscherpen om rekening te houden met inhoud die mogelijk in strijd is met de volksgezondheidsrichtlijnen van officiële bronnen en die het risico op overdracht van Covid-19 zou kunnen vergroten.'

Bolsonaro blijft het coronavirus, dat hij beschreef als 'kleine griep', bagatelliseren. Hij heeft harde kritiek geuit op de beperkende maatregelen die in verschillende staten door lokale autoriteiten zijn genomen, met name door gouverneurs van de staten Sao Paulo en Rio de Janeiro, die het zwaarst door de epidemie zijn getroffen.

In Brazilië zijn 4.256 mensen besmet en 136 van hen zijn overleden aan de gevolgen van de longziekte. (Belga)